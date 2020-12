am 29.12.2020 - 09:57 Uhr

Fast 21 Jahre nach seinem Tod erinnerte das NDR Fernsehen am Montagabend an das Schaffen von Diether Krebs und stieß damit auf großes Interesse - auch über das Sendegebiet hinaus. 2,20 Millionen Zuschauer verfolgten bundesweit das Special "Lachen mit Diether Krebs: Das Allerlustigste!", sodass der Marktanteil des Senders bei starken 6,7 Prozent lag. Der NDR landete damit unter anderem vor dem ZDF, Sat.1, Vox und ProSieben.

Im Norden waren sogar 11,1 Prozent für das Dritte Programm drin. Am späten Abend steigerte sich "35 Jahre Sketchup" sogar auf 11,5 Prozent im Sendegebiet. Insgesamt blieben noch 1,50 Millionen Zuschauer dran, um den Comedy-Rückblick zu sehen. Bei den 14- bis 49-Jährigen fiel das Interesse zwar nicht ganz so groß aus, doch mit einem bundesweiten Marktanteil von 1,9 Prozent bewegte sich die Sendung ebenso deutlich über den Normalwerten wie "Lachen mit Diether Krebs", das zur besten Sendezeit gar auf 2,2 Prozent kam.

An solche Werte kam das WDR Fernsehen am Montag nicht heran: Zwar erreichte das "WDR extra" zum Impf-Start zunächst 930.000 Zuschauer, doch der dritte Teil des Dramas "Unsere wunderbare Familie" kam um 20:30 Uhr nicht über 420.000 Zuschauer hinaus. Auch im Westen war der Film mit gerade mal 2,1 Prozent Marktanteil kein Erfolg. Ähnlich viele Zuschauer zählte übrigens "Die Verlegerin" bei One: Mit 390.000 Zuschauern und 1,2 Prozent Marktanteil lag der Spielfilm damit klar über den Normalwerten des Spartensenders.

Noch viel besser lief es jedoch für ZDFneo, wo "Der Prinz aus Zamunda" von 790.000 Zuschauern gesehen wurde und tolle 3,6 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum erzielte. Auch die beiden "Beverly Hills Cop"-Streifen punkteten danach noch mit Werten von 2,5 und 2,8 Prozent. Tagsüber trieb "Ich heirate eine Familie" den Marktanteil von ZDFneo bei den 14- bis 49-Jährigen gar auf bis zu 4,8 Prozent. Der Lohn war ein Tagesmarktanteil von 3,1 Prozent. Dank der Darts-WM war auch Sport1 außergewöhnlich stark - und reihte sich mit 2,7 Prozent nur knapp dahinter ein.