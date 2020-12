So weit wie Gabriel Clemens ist noch nie ein Deutscher bei der Darts-Weltmeisterschaft gekommen, doch am Dienstagabend endete das Turnier für ihn nach einer dramatischen Niederlage, die das Darts-Fieber beim Publikum jedoch noch weiter entfachen konnte. Das jedenfalls lässt sich an den Quoten ablesen, die so hoch ausfielen wie noch nie in diesem Jahr. Alleine bei Sport1 verzeichnete die Live-Übertragung der drei Abendspiele im Schnitt 1,22 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 4,1 Prozent. In der Spitze waren nach Angaben des Senders sogar bis zu 2,2 Millionen dabei.

Bei den 14- bis 49-Jährigen drang der Sportsender sogar in die Top 20 der meistgesehenen Sendungen des Tages vor: 670.000 Zuschauer entsprachen hier hervorragenden 8,3 Prozent Marktanteil. Zum Vergleich: Der Senderschnitt liegt meist bei weniger als einem Prozent. Das reichte, um Sender wie Sat.1, Vox oder RTLzwei in der Primetime hinter sich zu lassen und führte noch dazu zu einem starken Tagesmarktanteil von 4,3 Prozent, sodass Sport1 auch hier noch vor Kabel Eins landete.

Bereits am Nachmittag hatte die Darts-WM mit 340.000 Zuschauern und 4,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe für einen großen Erfolg gesorgt. Nicht bekannt ist, wie viele Darts-Fans die WM beim Streamingdienst DAZN verfolgten. Von Quoten-Sphären, wie sie Sport1 erklomm, konnte Eurosport 1 am Dienstag nur träumen. Dort sorgte aber nicht zuletzt die Vierschanzentournee trotzdem für einen ordentlichen Erfolg: Obwohl parallel mehr als fünf Millionen Zuschauer im ZDF dabei waren, verbuchte Eurosport immerhin 350.000 Zuschauer sowie 1,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Ebenfalls groß fiel das abendliche Interesse an der Handball Champions League aus, wo es mit dem THW Kiel hier sogar einen deutschen Gewinner gab. 440.000 Zuschauer konnten sich für das Spiel gegen den FC Barcelona begeistern, sodass der Marktanteil letztlich beim Gesamtpublikum auf 1,3 Prozent und in der Zielgruppe auf 1,8 Prozent anzog. Und auch ein weiter Spartensender traf den Geschmack des Publikums - allerdings abseits des Sports: 3sat verbuchte am Dienstag mit seinem Western-Tag einen stolzen Tagesmarktanteil von 3,4 Prozent beim Gesamtpublikum.