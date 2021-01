am 03.01.2021 - 09:04 Uhr

Mit einem Fall für "Wilsberg" startete das ZDF in diesem Jahr seine Samstagskrimis und war auf Anhieb erfolgreich. Der ab 20:15 Uhr gezeigte 90-Minüter punktete mit 8,40 Millionen Zuschauern ab drei Jahren. Keine andere Sendung im deutschen Fernsehen erreichte am Samstag einen höheren Wert, ähnlich gefragt war nur die "Tagesschau", die sich im Ersten um 20 Uhr 8,40 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sicherte. Während sich die Nachrichten 25,3 Prozent Marktanteil schnappten, kam der ZDF-Primetimekrimi auf sehr überzeugende 24,3 Prozent Marktanteil. Die Episode mit dem Namen "Unser täglich Brot" punktete zudem auch bei den Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren, bei denen 13,1 Prozent Marktanteil auf der Uhr standen. Für "Wilsberg" war diese Quote die beste seit Februar 2020 – damals schaffte es die Produktion sogar auf 13,6 Prozent.