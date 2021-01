Sportfans bekamen am Samstag ein vielfältiges TV-Angebot geliefert. Unter anderem kehrte die Fußball-Bundesliga aus ihrer Mini-Winterpause zurück. Insgesamt fanden am Samstag sieben Spiele aus dem Fußball-Oberhaus statt, fünf davon zur klassischen Anstoßzeit um 15:30 Uhr. Bezahlsender Sky übertrug alle fünf entweder einzeln oder in der Konferenz und sicherte sich damit 13,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - die bis dato niedrigste Quote dieser Saison. Dass die Werte nicht höher waren, dürfte auch daran liegen, dass zu diesem Zeitpunkt weder der FC Bayern München noch Borussia Dortmund oder RB Leipzig im Einsatz waren. Dennoch reichte es insgesamt für 1,47 Millionen Zuseher ab drei Jahren. Daraus resultierten gute 8,2 Prozent Marktanteil.