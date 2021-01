Die Darts-Weltmeisterschaft hat sich in den vergangenen Wochen einmal mehr als voller Quoten-Erfolg erwiesen. Daran hat sich auch beim Finale am Sonntagabend nichts geändert: Das zumindest zum Schluss packende Match zwischen Gary Anderson und dem späteren Sieger Gerwyn Price verzeichnete im Schnitt 1,29 Millionen Zuschauer bei Sport1. Das waren noch einmal über 200.000 Zuschauer mehr als am Abend zuvor bei den Halbfinals und bedeutete einen sehr guten Marktanteil von 4,1 Prozent beim Gesamtpublikum.

In der Zielgruppe lief es freilich noch ein ganzes Stück besser: Trotz harter Film-Konkurrenz lockte die Darts-WM hier im Schnitt 730.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren vor den Fernseher, sodass der Marktanteil auf stolze 7,6 Prozent anzog. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr lag der Sport1-Senderschnitt bei gerade mal 0,5 Prozent. Die Darts-WM trug am Sonntag hingegen dazu bei, dass der Schnitt starke 2,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen betrug.

Darüber hinaus lag Sport1 am Sonntagabend nur knapp hinter so manchem vermeintlich großen Sender, darunter RTL, wo der Spielfilm "Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks" nicht über einen Marktanteil von 8,0 Prozent in der Zielgruppe hinauskam. Auch "Dieses bescheuerte Herz" landete in Sat.1 mit 8,2 Prozent nur knapp vor Sport1. Auf Augenhöhe bewegte sich das Promi-Special von "Hot oder Schrott", das bei Vox solide 7,6 Prozent Marktanteil schaffte. Die "Trucker Babes" blieben bei Kabel Eins dagegen mit 4,4 Prozent ebenso hinter dem Sportsender wie RTLzwei, wo der Spielfilm "Vorbilder?!" gerade mal 3,4 Prozent schaffte.

Und das war mutmaßlich nicht die ganze Quoten-Wahrheit, denn gleichzeitig zählte auch der WM-Livestream von Sport1 noch einmal Zehntausende Aufrufe. Aber auch der Sport-Streamingdienst DAZN übertrug die Darts-WM - wie viele Fans hier einschalteten, ist allerdings nicht bekannt. Noch stärker als Sport1 war am Sonntag allerdings ProSieben Maxx unterwegs, das sich dank der NFL über einen hervorragenden Tagesmarktanteil von 3,4 Prozent in der Zielgruppe freuen kann.