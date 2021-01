Das eigene Kind wie einen Hund erziehen - was verrückt klingt, zeigte RTL am Sonntag im Vorabendprogramm in Form einer neuen Doku. Doch das Interesse des Publikums blieb ziemlich verhalten: Nur 1,83 Millionen Zuschauer entschieden sich um 19:05 Uhr für "Train your Baby like a Dog - Die Hund-Kind-Methode", sodass beim Gesamtpublikum nur ein Marktanteil von 5,8 Prozent heraussprang. Gemessen an den mehr als vier Millionen Zuschauer, die zuvor noch "RTL aktuell" sahen, ist das viel zu wenig.

Und auch in der Zielgruppe erwies sich die Doku nicht als Erfolg: 580.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren bedeuteten hier ebenfalls ziemlich enttäuschende 6,7 Prozent Marktanteil. Damit lag Sat.1 am Vorabend deutlich hinter Sat.1, das den Staffel-Auftakt von "The Biggest Loser" auf mehr als drei Stunden streckte und damit überzeugende 10,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verzeichnete. In den vergangenen beiden Jahren war das Format allerdings noch mit jeweils mehr als zwölf Prozent gestartet.

Insgesamt lockte "The Biggest Loser" ab 16:30 Uhr im Schnitt 1,80 Millionen Zuschauer vor den Fernseher, bei den anschließenden "Sat.1 Nachrichten" waren schließlich 2,20 Millionen dabei. Auch Vox konnte man damit klar hinter sich lassen: Dort startete "Jetzt oder nie - Wir packen's an" um 19:15 Uhr mit nur 1,41 Millionen Zuschauern und 5,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, nachdem "auto mobil" und "Ab in die Ruine" zuvor mit Werten von 6,6 und 6,7 Prozent zumindest etwas besser abgeschnitten hatten.

Ungleich größer war das Interesse an der neuen "Terra X"-Doku "Ein perfekter Planet" - zumindest mit Blick aufs Gesamtpublikum. 4,92 Millionen Zuschauer waren um 19:30 Uhr im ZDF dabei und sorgten somit für sehr gute 14,6 Prozent Marktanteil. Schon die "heute"-Nachrichten hatten zuvor ähnlich viele Zuschauer zum Zweiten gelockt.