Am 3. Januar 2011 strahlte RTLzwei die erste Folge der Dokusoap "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" aus. Damals lag der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen (vorläufig gewichtet) bei 6,9 Prozent. Und nun, zehn Jahre später? Erzielten "Die Geissens" zum Start in die Jubiläumsstaffel am Montag um 20:15 Uhr erneut genau 6,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, die zweite Folge direkt im Anschluss steigerte sich sogar noch leicht auf 7,1 Prozent. In der Zwischenzeit hatte das Format schon Marktanteile deutlich im zweistelligen Bereich erzielt, war aber 2016/2017 auch schon unter den Senderschnitt gerutscht.

Insgesamt hatten diesmal 1,09 Millionen Zuschauer die erste, 1,13 Millionen Zuschauer die zweite Folge eingeschaltet. Die Gesamt-Reichweite lag damit ein gutes Stück unter der ersten Folge aus dem Jahr 2011, die 1,46 Millionen Zuschauer eingeschaltet hatten - doch dass nach zehn Jahren noch immer das Marktanteils-Niveau vom Anfang erreicht werden konnte, darf die Verantwortlichen durchaus stolz machen.

Zufrieden mit dem Montagabend kann unterdessen unter anderem auch Sat.1 sein: "Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt" holte 8,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, ein "Akte Spezial" schlug sich im Anschluss mit 7,3 Prozent Marktanteil solide. Bei Vox kam "Goodbye Deutschland" auf 7,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und steigerte sich nach 23 Uhr sogar noch auf zweistellige Marktanteile. Und auch bei Kabel Eins holte "Rush Hour 2" mit 5,3 Prozent Marktanteil bei 14- bis 49-Jährigen ordentliche Werte. Gut lief's auch bei Super RTL, wo "Bones - Die Knochenjägerin" mit 2,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen in den Abend startete und sich dann sukzessive auf bis zu 6,2 Prozent steigern konnte.