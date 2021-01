Während ARD und ZDF beim Gesamtpublikum dominierten und RTL und ProSieben den Sieg bei den Jüngeren unter sich ausmachten, taten sich die meisten anderen größeren Sender am Dienstagabend ziemlich schwer. Bei RTLzwei kam die in der Vergangenheit so erfolgreiche Sozialdoku-Reihe "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" diesmal zum Start in die neuen Folgen nur auf 4,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, bei Vox erzielte "Hot oder Schrott - Die Allestester" 5,0 Prozent Marktanteil und landete damit deutlich unter dem Senderschnitt. Immerhin ging's bei beiden Sendern aber im Lauf des Abends nach oben: Eine alte Folge von "Hartz und herzlich" steigerte sich bei RTLzwei nach 22 Uhr auf immerhin 5,3 Prozent, bei Vox liefen später alte Folgen von "Hot oder Schrott" und steigerten sich über 6,5 auf zuletzt 8,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Ein rundum enttäuschender Abend war's hingegen für Kabel Eins: "Ein Hund namens Beethoven" kam um 20:15 Uhr nicht über 3,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und insgesamt 770.000 Zuschauer hinaus, die Fortsetzung "Eine Familie namens Beethoven" wollten im Anschluss nur 650.000 Zuschauer sehen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ging sogar noch auf 2,8 Prozent zurück. Damit sortierte sich Kabel Eins noch hinter Nitro ein, das auf einen setzte, der sonst auch gerne Kabel Eins tolle Quoten beschert: Bud Spencer. "Vier Fäuste gegen Rio" und "Zwei Fäuste für Miami" erzielten jeweils 3,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 980.000 Zuschauer sahen den ersten der beiden Filme, 640.000 den zweiten. Auf einen Film setzte am Dienstag übrigens auch Sat.1, "Das Pubertier - Der Film" blieb mit 6,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber blass.

Schweren Zeiten blickt unterdessen der Disney Channel dienstags entgegen. Dort sollen in den kommenden Monaten die ersten Staffeln von "This is us" wiederholt werden. Die ersten beiden Episoden wollten aber gerade mal 80.000 Zuschauer sehen. Die Marktanteile lagen bei 0,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,3 bis 0,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Im weiteren Verlauf des Abends kam zudem auch "What's up, Dad?" nicht über 0,3 bis 0,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus.