In Folge drei der jetzt gestarteten Staffel der RTL-Serie "Der Lehrer" wird sich Hauptdarsteller Hendrik Duryn verabschieden, dann übernimmt Simon Böer die Serie. Zum Start in die neue Staffel gab es jetzt erst einmal einen kleinen Tiefschlag: Nur 1,26 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein, das entsprach einem Marktanteil in Höhe von 13,2 Prozent. Damit lag "Der Lehrer" noch immer über dem RTL-Schnitt, 2020 waren zum Staffelstart aber noch 17,6 Prozent drin. Insgesamt schalteten 2,21 Millionen Menschen die Serie ein.

Noch härter erwischte es aber "Magda macht das schon", das sich im Anschluss nach einer zweijährigen Pause zurückmeldete. Mit nur 11,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe lief es allerdings so schlecht wie noch nie, lediglich 990.000 Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sahen zu. Die Gesamtreichweite lag bei 1,84 Millionen. "Schwester, Schwester" meldete sich im Anschluss ebenfalls mit enttäuschenden 10,1 Prozent Marktanteil zurück, auch das lag etwas unter dem Durchschnitt von Staffel eins aus dem vergangenen Jahr.

Nicht geholfen habe dürfte den RTL-Serien unter anderem die Tatsache, dass sowohl Das Erste als auch das ZDF mit ihren Formaten zur besten Sendezeit beim jungen Publikum sehr erfolgreich unterwegs waren (DWDL.de berichtete). Aber auch ProSieben lag mit einem Neustart recht deutlich über dem Senderschnitt. Die Clipshow "Pokerface - nicht lachen!" unterhielt im Schnitt 1,50 Millionen Zuschauer, 1,02 Millionen davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei guten 11,2 Prozent.

Eine Wiederholung von "Balls - für Geld mache ich alles" stürzte direkt im Anschluss aber schon auf 7,1 Prozent ab. Und auch RTL lag mit Wiederholungen von "Magda" und "Lehrer" am späten Abend im einstelligen Bereich. Und so kam RTL am Donnerstag dann auch nur auf einen überschaubaren Tagesmarktanteil in Höhe von 11,5 Prozent, ProSieben (8,4 Prozent) musste sich sogar noch hinter dem Ersten (8,9 Prozent) einordnen.