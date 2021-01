Rund zwei Jahre lang hat RTLzwei an dem neuen Format "Das Berlin Projekt" gearbeitet. In dem Format werden Obdachlose auf ihrem Weg in ein neues Leben begleitet, Gesicht der Sendung ist ZDF-Moderator Tim Niedernolte. Die Quoten von Ausgabe eins waren allerdings sehr überschaubar: Nur 630.000 Menschen sahen sich den Auftakt am Donnerstagabend zur besten Sendezeit an, 360.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe lag bei schlechten 3,8 Prozent.

Damit lag der RTLzwei-Neustart sogar noch hinter Frank Rosin, der mit "Rosins Restaurants" weiter Schwierigkeiten hat, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Auch mit einer neuen Ausgabe reichte es am Donnerstag nur zu 390.000 jungen Zuschauern und 4,2 Prozent Marktanteil. Insgesamt schalteten 760.000 Menschen ein.

Erst am späten Abend lief es für beide Sender spürbar besser. Bei Kabel Eins erreichte das "K1 Magazin" 5,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, die Reichweite lag bei 730.000 und damit nur knapp unter der des Primetime-Formats. Bei RTLzwei steigerte sich "Hartes Deutschland" ab 22:15 Uhr sogar noch auf deutlich bessere 7,7 Prozent, "Armes Deutschland" lag nach Mitternacht sogar bei 8,9 Prozent. Und während am Vorabend "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" mit 4,2 und 4,6 Prozent Marktanteil enttäuschten, lagen die "Reimanns" und "Hartz und herzlich" am Nachmittag bei mehr als 6,0 Prozent.

Das ist auch der Grund, weshalb RTLzwei auf Tagessicht auf recht gute 5,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. Kabel Eins dagegen blieb bei völlig enttäuschenden 3,7 Prozent hängen. Anders als bei RTLzwei machte bei Kabel Eins die Daytime überraschend große Probleme: So blieb "Navy CIS" um 16 Uhr bei miesen 1,4 Prozent Marktanteil hängen und auch "Hawaii Five-0" (3,1 Prozent) und "Navy CIS: L.A." (2,8 Prozent) zogen den Senderschnitt stark nach unten.

Gut lief es am Donnerstag in der Primetime für Vox: "Ich - Einfach unverbesserlich 3" brachte dem Sender 7,2 Prozent Marktanteil, damit lag man nur knapp hinter Sat.1, das mit "San Andreas" 7,7 Prozent holte. Weil sich Sat.1 aber am Vorabend mal wieder extrem schwer tat, lag der Sender am Ende nur bei einem Tagesmarktanteil von 6,2 Prozent. Vox erzielte 0,2 Prozentpunkte mehr.