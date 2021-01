Große Reisen waren im vergangenen Jahr Corona-bedingt kaum möglich - was auch die Produktion des erfolgreichen Vox-Formats "Kitchen Impossible" vor besondere Herausforderungen stellte. Schließlich schicken sich die Profi-Köche dort bekanntlich für ihre kulinarischen Aufgaben normalerweise rund um die Welt. In den neuen Folgen, die ab dem 14. Februar auf dem gewohnten Sendeplatz sonntags um 20:15 Uhr zu sehen sein werden, fanden alle Drehs nun ausschließlich in Deutschland und Österreich statt - "als Zeichen der Solidarität mit der hiesigen Gastronomieszene und zum Schutz der Gesundheit aller am Dreh beteiligten Personen", wie der Sender mitteilt.

Zugleich gibt es etwas weniger neue Folgen als zuletzt, sechs neue sind geplant. So tritt Tim Mälzer diesmal gegen Lucki Maurer, Daniel Gottschlich, Alexander Wulf, Sepp Schellhorn und Sven Elverfeld an. Eine Änderung gibt's zum Staffel-Abschluss: Statt des traditionellen Duells mit Tim Raue wird es diesmal eine "Best Friends"-Folge geben, an der neben den Mälzer und Raue auch noch Alexander Herrmann teilnehmen wird. Jeweils einer schickt die anderen beiden an einen Ort seiner Wahl, wo diese das gleiche Gericht serviert bekommen und es in der Originalküche zeitgleich zubereiten müssen. Im direkten Duell werden ihre beiden Gerichte von einer Jury von zehn Personen mit dem Originalteller verglichen.

"Kitchen Impossible" wird von Endemol Shine produziert und gehört zu den erfolgreichsten Formaten von Vox. Im vergangenen Jahr wurden mit 2,4 Millionen Zuschauern fürs Duell Mälzer vs. Raue und 15 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen neue Bestwerte aufgestellt. Alerdings lief die Weihnachts-Edition im Dezember mit nur 1,2 Millionen Zuschauern auch so schwach wie keine Folge zuvor.