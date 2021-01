Das Tempo, in dem Krimireihen von ARD und ZDF in den vergangenen Wochen neue Rekordmarken aufstellten, ist beachtlichen. Da machte nun auch Mariele Millowitsch in ihrer Rolle als Marie Brand keine Ausnahme: Der neue Fall "Marie Brand und die Leichen im Keller" avancierte am Mittwochabend mit 8,77 Millionen Zuschauern im ZDF zur mit Abstand meistgesehenen Sendung des Tages und erzielte einen herausragenden Marktanteil von 25,8 Prozent. Das sind Werte, wie man sie sonst eigentlich nur vom "Tatort" kennt.

Der ARD-Film "Sörensen hat Angst", der wegen des "Brennpunkts" eine halbe Stunde später begann, tat sich deutlich schwerer und kam auf nur 3,45 Millionen Zuschauer sowie 10,6 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte das Drama mit Bjarne Mädel einen Marktanteil von 7,6 Prozent, während "Marie Brand" im Zweiten auf 9,1 Prozent kam. Abgesehen von RTL waren damit sämtliche Privatsender schwächer als das ZDF (DWDL.de berichtete).

Punkten konnte der Mainzer Sender aber auch im weiteren Verlauf des Abends: 5,69 Millionen Zuschauer blieben für das "heute-journal" dran, 3,16 Millionen sahen die "Auslandsjournal"-Doku und auch "ZDFzoom" zum Thema "Donald first" erwies sich mit 2,54 Millionen Zuschauern als Erfolg. "Markus Lanz" sorgte zudem für einen starken Tagesabschluss und steigerte sich mit 2,15 Millionen Zuschauern auf sehr gute 16,8 Prozent Marktanteil.

Aber auch im Ersten lief es gegen 23 Uhr dank der Bundesliga-"Sportschau" gut: 2,50 Millionen Zuschauer sahen die Spielzusammenfassungen und sorgten somit für 14,9 Prozent Marktanteil. Die Live-Übertragung der Konferenz hatten zuvor Sky übrigens 1,26 Millionen Zuschauer gesehen. Gemessen an der "Sportschau" machte "Maischberger. Die Woche" etwas zu wenig aus dem Vorlauf: Der Talk hielt zu später Stunde nur noch 830.000 Zuschauer beim Ersten und schaffte lediglich einen Marktanteil von 9,1 Prozent beim Gesamtpublikum.