am 29.01.2021 - 09:30 Uhr

Der Donnerstagabend war fest in öffentlich-rechtlicher Hand: Gemeinsam erreichen Das Erste und das ZDF in der Primetime über zwölfeinhalb Millionen Zuschauer. Und nachdem zuletzt die ARD mit ihren Krimis die Oberhand hatte, lag diesmal wieder der "Bergdoktor" des ZDF ganz vorne: Nach einer einwöchigen Pause meldete sich der mit 6,63 Millionen Zuschauern zurück - etwas weniger als bei den ersten beiden Folgen dieser Staffel, die jeweils noch über 6,9 Millionen Zuschauer zählten, aber mit Marktanteilen von 20,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 9,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen trotzdem erneut ein voller Erfolg.

Im Ersten kam "Die Bestatterin" zur gleichen Zeit auf 6,03 Millionen Zuschauer - das war natürlich weit entfernt von den über zehn Millionen, die zuletzt noch "Nord bei Nordwest" erreichte, aber eine massive Verbesserung im Vergleich zur ersten Folge der Reihe, die 2019 noch mit rund 3,9 Millionen Zuschauern im Ersten debütierte. Mit dem Lockdown-Schub ging's also auch hier in ganz neue Quotenregionen. Der Marktanteil belief sich auf 18,4 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Film mit 9,3 Prozent nur ganz knapp hinter dem "Bergdoktor".

Beide Primetime-Filme begannen übrigens erst um 20:27 Uhr, weil zuvor Sondersendungen anlässlich des Lübcke-Urteils eingeschoben wurden. Den "Brennpunkt" im Ersten sahen sich um 20:15 Uhr 5,5 Millionen Zuschauer an. Der Marktanteil lag bei 16,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 12,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Zuvor zählte die "Tagesschau" 6,56 Millionen Zuschauer allein im Ersten, was Marktanteilen von 20,1 Prozent beim Gesamtpublikum und 19,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach. Das "ZDFspezial" lief wie üblich bereits am Vorabend und kam dort auf 3,42 Millionen Zuschauer, nachdem "heute" zuvor 5,28 Millionen Zuschauer eingeschaltet hatten.

Verlassen konnte sich das ZDF später am Abend wieder auf seine Talk-Schiene: Nachdem sich 5,22 Millionen Zuschauer im "heute-journal" informierten, waren noch 3,05 Millionen bei Maybrit Illner dabei, was 15,5 Prozent Marktanteil entsprach. Markus Lanz kam danach mit 2,06 Millionen Zuschauern auf hervorragende 19,4 Prozent Marktanteil. "Nuhr im Ersten" kam mit 1,76 Millionen Zuschauern unterdessen auf 10,9 Prozent Marktanteil, "Kroymann" musst sich danach mit 900.000 Zuschauern und 7,8 Prozent Marktanteil zufrieden geben.