am 30.01.2021 - 09:45 Uhr

Kabel Eins wird im Januar den schwächsten Monatsmarktanteil seit mindestens zwanzig Jahren - so weit reicht unser Archiv zurück - einfahren. Aktuell steht der Sender im Schnitt bei nur noch 4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Und am Freitag lief es sogar noch schlechter, hier steht ein Tagesmarktanteil von sogar nur 3,6 Prozent zu Buche. Maßgeblich schuld daran ist das sehr schwache Abschneiden in der Primetime, wo Kabel Eins allerdings auch nur Serien-Wiederholungen aufbieten konnte.

"Navy CIS" startete um 20:15 Uhr mit katastrophalen 2,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen in den Abend. Damit lag man auf Augenhöhe mit Sendern wie Sat.1 Gold, wo "K 11" 2,0 Prozent Marktanteil erzielte, und noch hinter DMAX, wo "Fluss-Monster" für 2,3 Prozent Marktanteil sorgte. Danach ging's dann zwar langsam bergauf, doch auch eine zweite "Navy CIS"-Folge tat sich mit 2,6 Prozent noch schwer und "Navy CIS: L.A." blieb bis Mitternacht mit 3,0 und dann 3,9 Prozent im roten Bereich. Erst zur Geisterstunde stand mit 4,8 Prozent Marktanteil dann erstmals ein akzeptabler Wert zu Buche.

Auf alte US-Serienware setzte unterdessen auch Vox, und auch dort lief es schlecht. Der Sender strahlte vier Folgen der 18. Staffel von "Law & Order: Special Victims Unit" am Stück aus. Dort ging es um 20:15 Uhr mit nur 2,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen los. Auch dort stieg der Marktanteil dann zwar im Lauf der Zeit langsam an, lag aber auch ab 23 Uhr noch bei nur 4,0 Prozent in der klassischen Zielgeruppe. Insgesamt sahen zwischen 730.000 und 840.000 Zuschauer die Serie, bei Kabel Eins schwankte die Gesamt-Reichweite zwischen 720.000 und 960.000.

RTLzwei kann unterdessen sehr zufrieden sein mit dem Start in den Freitagabend. "Der unglaubliche Hulk" erzielte dort starke 7,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt hatten 1,2 Millionen Zuschauer eingeschaltet. Der zweite Film des Abends konnte das gute Quotenniveau allerdings nicht halten: "Kick-Ass 2" musste sich ab 22:26 Uhr mit mageren 4,4 Prozent Marktanteil zufrieden geben.