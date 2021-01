Er kann's einfach nicht lassen und die Zuschauer danken es ihm: Wolfgang Stumph kehrte nochmals in seine Rolle als Ermittler "Stubbe" zurück. Nach einem Serienspecial, das das ZDF im Jahr 2018 ausstrahlte, ging es an diesem Samstag ab 20:15 Uhr beim Sender um "tödliche Hilfe". Hilfe brauchte "Stubbe" dabei nicht. Gemessen wurden deutlich höhere Reichweiten als beim ersten Comeback (damals 6,8 Millionen). Nun schalteten im Schnitt 9,22 Millionen Menschen ein, die die Quoten auf spitzenmäßige 27,9 Prozent in die Höhe trieben. Zum Vergleich: Zwischen 2005 und dem eigentlichen Ende der Reihe im Jahr 2014 pendelten die Zuschauerzahlen bei zwischen 5,8 und 8,85 Millionen Menschen. Die meisten Zuschauer der Reihe waren am Samstagabend jedoch älter als 50 Jahre – die ermittelte Reichweite in der Altersklasse 14 bis 49 lag bei 0,95 Millionen.

Aber auch in dieser Gruppe genügten die Werte, um klar überdurchschnittliche Marktanteile zu generieren: Der 90-Minüter sicherte sich 11,9 Prozent und landete damit beispielsweise vor Sat.1, das mit "Der Hobbit – Smaugs Einöde" auf ebenfalls gute 10,4 Prozent kam oder vor ProSieben, wo "Taffe Mädels" für 8,6 Prozent Marktanteil gut waren. Zurück aber zum ZDF: Direkt nach "Stubbe" lief eine Wiederholung von "Der Staatsanwalt", die mit 5,58 Millionen Zuschauern ebenfalls noch sehr gefragt war. Das ZDF sicherte sich mit der Ausstrahlung noch 18,2 Prozent Marktanteil.



Eine Rückkehr gab es auch bei Vox: Am Vorabend, ab 19:10 Uhr, lief die erste neue Folge von "Die Pferdeprofis" in diesem Jahr. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,1 Prozent Marktanteil erzielt. Somit lag man im Rahmen des Erwartbaren, denn im Jahr 2020 hatte die damals gezeigte Staffel bei den Umworbenen Werte zwischen 5,6 und 10,1 Prozent erreicht. Die "Hundkatzemaus"-Folge des Senders, die um kurz vor 18 Uhr anlief, punktete am Samstag mit 8,1 Prozent Marktanteil bei den Zuschauern im Alter von 14 bis 49 Jahren.