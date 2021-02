Vom aktuellen Krimi-Boom haben schon viele Formate profitiert, etliche Krimis verzeichneten, offenbar auch befeuert durch den Lockdown, in den zurückliegenden Wochen extrem hohe Reichweiten - so auch der "Polizeiruf" am Sonntag. Der neueste Fall aus Brandenburg, in dem Schauspielerin Maria Simon zum letzten Mal als Hauptkommissarin Olga Lenski zu sehen war, verzeichnete 9,63 Millionen Zuschauer und 27,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Für die "Polizeiruf"-Reihe war es die höchste Zuschauerzahl seit mindestens zehn Jahren.

Natürlich war der Krimi mit diesen Werten die mit Abstand meistgesehene Sendung am Sonntag. Und es kamen ja noch weitere Zuschauer hinzu: Die Wiederholung bei One brachte es ab 21:45 Uhr auf 410.000 Zuschauer. Insgesamt sahen also rund zehn Millionen Menschen zu. Das Erste erreichte auch beim jungen Publikum den Primetime-Sieg: 2,10 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten hier für 21,3 Prozent Marktanteil. Nur die "Tagesschau" war noch etwas erfolgreicher.

Profitiert von dem starken Krimi hat auch "Anne Will". Die Talkshow erreichte im Anschluss 4,07 Millionen Menschen und 14,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren ebenfalls gute 8,7 Prozent drin. Die "Tagesthemen" erreichten beim jungen Publikum dann sogar 10,1 Prozent, insgesamt reichten 2,75 Millionen Zuschauer für 13,3 Prozent.

Das ZDF konnte in der Primetime nicht mit dem "Polizeiruf" im Ersten mithalten, zufrieden sein kann man in Mainz aber dennoch. So meldete sich Simone Thomalla mit der "Frühling"-Reihe vor 5,77 Millionen Zuschauern zurück. Das ist ein Wert, der nur knapp unter dem bisherigen Höchstwert von 5,97 Millionen, erzielt im Februar 2020, liegt. Mit den erzielten 16,2 Prozent lag die Reihe deutlich über dem ZDF-Schnitt. Und auch das "heute journal" und "Inspector Barnaby" überzeugten später noch mit 19,7 und 18,2 Prozent Marktanteil.