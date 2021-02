Die "Trucker Babes" haben Kabel Eins am Sonntag hervorragende Quoten beschert. Eine neue Ausgabe der Dokusoap erreichte 1,30 Millionen Zuschauer, 690.000 davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Der Marktanteil beim jungen Publikum betrug damit 7,1 Prozent. Ähnlich gut lief es für die Reihe zuletzt im September. Es ist das erste Mal in dieser Staffel, dass die "Trucker Babes" auf mehr als 7,0 Prozent Marktanteil kommen.

Und die guten Quoten haben auch auf das nachfolgende Programm abgefärbt: "Abenteuer Leben am Sonntag" kam im Anschluss noch auf 6,9 Prozent Marktanteil, 740.000 Menschen sahen hier insgesamt zu. Und dennoch reichte es für Kabel Eins am Sonntag nur zu einem Tagesmarktanteil in Höhe von 4,6 Prozent. Eine Wiederholung von "Rosins Restaurants" kam ab 13 Uhr nur auf 3,3 Prozent und auch der "Mein Lokal, Dein Lokal"-Marathon war im Anschluss in der Spitze nur zu 3,7 Prozent gut.

Nicht viel besser lief es am Sonntag für RTLzwei, das 4,7 Prozent erzielte. Hier waren die Vorzeichen aber andere: In der Primetime blieb der Film "Männertag" bei lediglich 4,3 Prozent Marktanteil hängen, "Almanya - Willkommen in Deutschland" lief danach mit 2,8 Prozent ein gutes Stück schlechter. Dafür kam "Grip" am Vorabend auf gute 6,3 Prozent und auch drei "Hartz und herzlich"-Folgen erzielten zuvor Quoten oberhalb des Senderschnitts.

Vox schickte um 20:15 Uhr übrigens ein Promi-Special von "Hot oder Schrott" ins Quotenrennen und verzeichnete damit 7,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, 1,12 Millionen Menschen sahen insgesamt zu. "Prominent" steigerte sich am späten Abend noch auf richtig gute 9,8 Prozent. Am Vorabend erreichten "Ab in die Ruine" und "Jetzt oder nie - Wie packen’s an" 7,1 und 6,2 Prozent. In der Endabrechnung lag Vox bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 6,2 Prozent.