Die US-Serie "Desperate Housewives" avancierte einst auch in Deutschland zum Kult. Seit dieser Woche ist der Klassiker wieder auf Sendung - und zwar beim Disney Channel, wo man die alten Folgen noch einmal am späten Abend wiederholt. Das hat am Montag auf Anhieb gut funktioniert: Immerhin 120.000 Zuschauer schalteten um 22:00 Uhr und sorgten für 1,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Die zweite Folge steigerte sich sogar auf 130.000 Zuschauer und erzielte 2,4 Prozent, ehe der Marktanteil gegen Mitternacht sogar bei hervorragenden 3,2 Prozent lag. Zum Vergleich: Der Senderschnitt belief sich im Januar auf nur 1,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Nicht ganz so gut lief es dagegen zunächst für "This is Us". Die US-Serie konnte nach ihrem Wechsel vom Dienstag auf den Montag allerdings zumindest ein paar Fans zurückgewinnen und erreichte mit den beiden Folgen ab 20:15 Uhr im Schnitt 110.000 beziehungsweise 100.000 Zuschauer. In der Zielgruppe lagen die Marktanteile bei 0,7 und 0,6 Prozent. Am Konkurrenten Super RTL kam Disney dabei nicht vorbei: Dort startete "Bones" mit 480.000 Zuschauern sowie 2,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und steigerte sich nach 23 Uhr sogar auf beachtliche 6,1 Prozent.

Entsprechend stark fiel dann auch der Tagesmarktanteil von Super RTL aus: Auf durchschnittlich 3,2 Prozent brachte es der Sender am Montag bei den 14- bis 49-Jährigen. Einen richtig guten Tag erwischte aber auch der Discovery-Frauensender TLC, der auf 1,3 Prozent Marktanteil kam und sich damit auf Augenhöhe mit ProSieben Maxx und DMAX bewegte. Bei ZDFneo sorgte zudem "Inspector Barnaby" für Spitzen-Quoten: Mit 2,22 Millionen Zuschauern ließ die Krimireihe um 20:15 Uhr sogar Sat.1, Vox und ProSieben hinter sich und auch beim jungen Publikum lief es mit 3,9 Prozent Marktanteil richtig gut.

Und auch der Kultursender 3sat wusste zum Start in die neue Woche zu überzeugen: Sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den 14- bis 49-Jährigen wurde ein Tageswert von 1,7 Prozent eingefahren. Für den Erfolg sorgte nicht zuletzt die dreiteilige Doku "Das große Barriere-Riff", die offenbar Fernweh auslöste. Bis zu 810.000 Zuschauer schalteten ein und beim jungen Publikum lagen die Marktanteile zwischen 2,1 und 3,1 Prozent. Sebastian Pufpaff hielt später mit "Noch nicht Schicht!" im Schintt 300.000 Zuschauer vor dem Fernseher und erzielte 1,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.