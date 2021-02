Das Erste Deutsche Fernsehen zeigte am Dienstagabend ab 20:45 Uhr den Auftritt von Borussia Dortmund im DFB-Pokal: Die Borussen bekamen es hier mit dem SC Paderborn zu tun. Das Live-Spiel sahen im Free-TV 4,94 Millionen Zuschauer – die gemessene Quote lag somit bei 17,9 Prozent. Im Vergleich mit Zeiten vor der Pandemie sind das eher niedrige Zuschauerzahlen. Die TV-Reichweite von durchschnittlich unter fünf Millionen führte auch dazu, dass Das Erste am Dienstag gleich zwei Formate im Programm hatte, die höheres Interesse hervorriefen.

Ab 20:15 Uhr nahm Kanzlerin Angela Merkel in der Sondersendung "Farbe bekennen" Stellung zu den weiteren Plänen der Bundesregierung, das Coronavirus zu bekämpfen. Schon wenige Stunden vor der TV-Ausstrahlung hatten es erste Aussagen der Kanzlerin in diverse Nachrichtensendungen geschafft. Das Interview an sich sahen dann am Dienstagabend 5,25 Millionen Menschen (15,6%). Wie groß das Bedürfnis nach Informationen war, zeigt auch eine andere Zahl: Die drei meistgesehenen Sendungen des Dienstags gehörten diesem Genre an. Neben "Farbe bekennen" lagen auch die 20-Uhr-"Tagesschau" im Ersten mit diesmal 5,85 Millionen Zuschauern und die ZDF-Hauptnachrichten "heute" mit 5,16 Millionen Zusehenden ganz vorne.

Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für die drei Sendungen ziemlich gut. Das Gespräch mit der Kanzlerin im Ersten sicherte sich in dieser Altersklasse 15,9 Prozent, die "Tagesschau" landete bei 20,7 Prozent und die ZDF-Hauptnachrichten um 19 Uhr erreichten 8,2 Prozent Marktanteil. Im ZDF war danach auch eine weitere neue Folge des Krimis "Die Rosenheim Cops" sehr gefragt. Ab kurz vor 19:30 Uhr kam die Produktion auf 5,11 Millionen Zuschauer, das zog einen Marktanteil von 16,1 Prozent nach sich. Bei den Jungen musste sich die Produktion aus dem Hause Bavaria Fiction mit 5,8 Prozent zufrieden geben.

Zur Primetime setzte das ZDF auf eine "Inga Lindström"-Folge, die sich durchschnittlich 4,43 Millionen Menschen ab drei Jahren nicht entgehen lassen wollten. Gesamt erreichte die TV-Romanze 13,3 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen hatte der Film mit nur 4,3 Prozent eher Probleme.