am 08.02.2021 - 09:05 Uhr

Der Krimi-Boom, den das deutsche Fernsehen seit Wochen ereilt, ist beachtlich. Auch der ohnehin schon starke "Tatort" macht da keine Ausnahme: Am Sonntag verzeichnete die Krimireihe im Ersten schon zum vierten Mal in Folge mehr als zehn Millionen Zuschauer. Durchschnittlich 10,81 Millionen Zuschauer waren diesmal dabei, um den neuesten Fall der Dresdner Ermittler zu sehen, die damit den eigenen Rekord aus dem Jahr 2018 einstellten. Der Marktanteil lag bei hervorragenden 29,9 Prozent und fiel auch bei den 14- bis 49-Jährigen nur geringfügig niedriger aus: 2,70 Millionen Zuschauer und 26,0 Prozent Marktanteil reichten auch hier für den Tagessieg.

Weitere 590.000 Zuschauer zählte übrigens die anschließende "Tatort"-Wiederholung bei One, wo sich die Marktanteile mit 2,2 beziehungsweise 1,8 Prozent ebenfalls deutlich über den Normalwerten bewegten. Echte Konkurrenz hatte der Krimi derweil nicht zu fürchten: Mit Blick aufs junge Publikum gelang einzig ProSieben mit "Deadpool 2" ein zweistelliger Marktanteil - und das auch nur mit Mühe. Bei RTL blieb "Valerian - Die Stadt der tausend Planeten" bei 9,0 Prozent sowie insgesamt 2,26 Millionen Zuschauern hängen, "Plötzlich Familie" musste sich in Sat.1 mit 8,6 Prozent begnügen.

Bei Vox unterhielt "Hot oder Schrott" mit einem Prominentenspecial nur 1,06 Millionen Zuschauer und erzielte 6,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, während Kabel Eins mit seinen "Trucker Babes" auf solide 5,0 Prozent kam. Insgesamt schalteten hier 1,02 Millionen Zuschauer ein. RTLzwei setzte am Sonntagabend auf den Spielfilm "Hitler - Aufstieg des Bösen", landete 4,4 Prozent Marktanteil jedoch ganz am Ende der acht großen Fernsehsender. Mehr als 770.000 Zuschauer waren für den Streifen nicht zu haben, womit sich RTLzwei nur knapp vor Nitro und ZDFneo platzierte.

Das Erste konnte unterdessen auch abseits des "Tatorts" punkten und erreichte schon um 20:00 Uhr mit der "Tagesschau" durchschnittlich 9,03 Millionen Zuschauer sowie 26,4 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. "Anne Will" hielt im weiteren Verlauf des Abends schließlich noch 4,36 Millionen Zuschauer bei der Stange und erzielte 15,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sowie überzeugende 10,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Bei den "Tagesthemen" blieben am späten Abend noch genau drei Millionen Zuschauer dabei.