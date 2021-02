Schon lange hat es Sat.1 nicht mehr mit einer neuen Serie probiert. Der Blick auf die Quoten der ersten beiden Folgen von "Du sollst nicht lügen" geben nun jedoch Aufschluss darüber, woher die Zurückhaltung des Senders rührt. Wie so viele Fiction-Projekte in der Vergangenheit tat sich auch die Miniserie zum Auftakt schwer: Mit nur 5,9 Prozent Marktanteil bewegte sich die erste Folge um 20:15 Uhr im roten Bereich, mehr als 1,64 Millionen Zuschauer konnten sich nicht für die Produktion begeistern. Immerhin: Wer einmal einschaltete, blieb auch dran - mit der zweiten Folge kam Sat.1 im Anschluss nämlich auf 1,61 Millionen Zuschauer sowie 6,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Enttäuschend sind diese Zahlen auch deshalb, weil es - abgesehen von den eher betulichen Serien im Ersten - am Dienstagabend keine nennenswerte Serien-Konkurrenz für Sat.1 gab. Am Ende musste man sich sogar einer Krimi-Wiederholung bei ZDFneo geschlagen geben: Dort lockte die Reihe "Die Toten vom Bodensee" durchschnittlich 1,77 Millionen Zuschauer vor den Fernseher. Eine weitere Folge erreichte um 21:45 Uhr noch immer 1,62 Millionen Zuschauer, die 6,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprachen. In Sat.1 konnte dann auch der Thriller "Who Am I - Kein System ist sicher" nicht überzeugen: 700.000 Zuschauer sowie 5,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe waren das überschaubare Ergebnis am späten Abend.

Grund zur Freude hat man in Unterföhring auch bei ProSieben nicht: Dort erreichte man mit seinem ABBA-Abend zwar eigentlich recht viele Zuschauer, aber nur vergleichsweise wenige unter 50. Auf immerhin 1,71 Millionen Zuschauer brachte es zunächst die Doku "ABBA - Songs für die Ewigkeit", mehr als ein Marktanteil von 6,8 Prozent war in der Zielgruppe jedoch nicht zu holen. "ABBA in Concert" tat sich anschließend mit 1,57 Millionen Zuschauern sowie 6,0 Prozent noch schwerer. Und auch "Big Countdown" blieb um 22:15 Uhr bei schwachen 6,1 Prozent hängen.

ProSieben und Sat.1 bewegten sich damit am Mittwochabend auf Augenhöhe mit Kabel Eins, wo die beiden Spielfilme "Evolution" und "X-Men Origins: Wolverine" Marktanteile von 5,9 und 5,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichneten. Besser lief es aber für "Hot oder Schrott" bei Vox: Dort konnten sich 8,2 Prozent für die "Allestester" begeistern. Eine weitere Folge steigerte sich ab 23:34 Uhr sogar auf starke 10,2 Prozent. Im Dokusoap-Duell hatten die Kölner damit die Nase klar vorn - bei RTLzwei mussten sich "Hartz und herzlich" sowie Armes Deutschland" mit jeweils 5,6 Prozent begnügen.