Nachdem "Der Bachelor" bei RTL in der vergangenen Woche mit weniger als zwei Millionen Zuschauern einen neuen Tiefstwert markiert hatte, sah es für das Kuppelformat in dieser Woche wieder besser aus: 2,19 Millionen Zuschauer schalteten diesmal ein, das lag in etwa wieder auf dem Niveau der ersten Folgen dieser Staffel. In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen wurde sogar ein neuer Staffel-Bestwert aufgestellt: 1,38 Millionen 14- bis 49-Jährigen sorgten hier für einen Marktanteil von 15,7 Prozent. Das dürfte RTL etwas aufatmen lassen - allerdings lag auch dieser Wert noch unter dem Marktanteils-Schnitt aller bisherigen "Bachelor"-Staffeln.

RTL holte damit die Primetime-Marktführung in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen - allerdings nur mit hauchdünnem Vorsprung vor dem ZDF-Klassiker "Aktenzeichen XY... ungelöst", das mit 1,35 Millionen Zuschauern aus dieser Altersgruppe hervorragende 15,0 Prozent Marktanteil erzielte. Das war für das Format der beste Wert beim jungen Publikum seit 2019. Beim Gesamtpublikum dominierte das ZDF ohnehin: 5,74 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, was 18,0 Prozent Marktanteil entsprach.

Zuvor hatte die neue Vorabend-Serie "Kanzlei Berger" ihren Einstand mit 4,02 Millionen Zuschauern gefeiert. Die Marktanteile lagen bei soliden 12,0 Prozent beim Gesamtpublikum und mauen 5,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - allerdings lief die Sendung unter besonderen Bedingungen: Sie startete wegen eines ZDF-Spezials erst um 19:40 Uhr und zog sich damit bis in die Primetime - und das in direkter Konkurrenz zur Merkel-PK. Echte Rückschlüsse auf die Performance in normalem Umfeld lassen sich daraus also vorerst kaum ziehen.

Mehr Zuschauer als "Aktenzeichen" hatte am Mittwoch nur die "Tagesschau" um 20 Uhr, die allein im Ersten 7,18 Millionen Zuschauer eingeschaltet hatten. Nach dem "ARD-Extra zur Corona-Lage", das im Anschluss noch 5,63 Millionen Zuschauer sahen, blieb der Film "Herren" allerdings bei mageren 2,86 Millionen Zuschauer hängen. Das reichte nur für 9,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil allerdings zumindest bei ordentlichen 7,5 Prozent. Insgesamt hatte Das Erste am Vorabend damit aber höhere Reichweiten als mit seinem Primetime-Film: "Wer weiß denn sowas?" lief dort vor 3,92 Millionen Zuschauern, auch "Watzmann ermittelt" lag mit 2,99 Millionen Zuschauern noch davor.