Sat.1 tut sich mit eigenproduzierter Fiction weiterhin ziemlich schwer, auch die Miniserie "Du sollst nicht lügen", die komplett an zwei aufeinanderfolgenden Abenden gezeigt wurde, war nicht der erhoffte Erfolg. Nachdem die ersten beiden Folgen am Dienstagabend schon nur Marktanteile um 6 Prozent erreicht hatten, sah es am Mittwochabend noch deutlich schlechter aus. So holte Episode 3 ab 20:30 Uhr nur 3,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, das Finale lag mit 3,9 Prozent nur unwesentlich besser im Rennen.

Dabei waren es überdurchschnittlich viele jüngere Zuschauer, die Sat.1 im Vergleich zum Vortag abhanden kamen, die Gesamt-Reichweite sank zwar auch ein wenig, aber nicht so stark wie in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen. So kamen die beiden Folgen auf 1,51 und 1,55 Millionen Zuschauer, am Tag zuvor waren es rund 100.000 mehr. Tatsächlich fiel der Marktanteil beim Gesamtpublikum nun auch deutlich besser aus als bei den 14- bis 49-Jährigen und belief sich auf 4,6 und 5,2 Prozent. Das anschließende "akte Spezial" wollten nur 820.000 Zuschauer sehen. Die Marktanteile beliefen sich auf 4,0 Prozent beim Gesamtpublikum und 3,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Mit Problemen hatte am Mittwochabend aber auch RTLzwei zu kämpfen. Dort markierten "Die Wollnys" um 20:15 Uhr mit nur noch 4,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ein neues Staffel-Tief. In den vergangenen Wochen war der Marktanteil immerhin noch um die 5-Prozent-Marke gependelt. Diesmal stand auch nur noch eine neue Folge zur Verfügung, ab 21:15 Uhr wiederholte man stattdessen "Lecker Schmecker Wollny" - und war damit sogar etwas erfolgreicher. Der Marktanteil zog auf 4,7 Prozent an, das "Messie-Team" war später am Abend mit 5,3 Prozent Marktanteil dann wieder komplett in der Spur.

Ein mauer Abend war's auch für ProSieben, das mit dem Film "Mädelstrip" nicht über 7,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus kam. Kabel Eins lag mit 5,6 Prozent Marktanteil für "Unstoppable" hingegen über dem eigenen Senderschnitt. Für Vox ließen sich die "Bones"-Wiederholungen um 20:15 Uhr mit 4,0 Prozent Marktanteil wie gewohnt sehr schwach an, im Lauf des Abends kletterte der Marktanteil dann aber sukzessive und lag ab kurz nach 23 Uhr dann schon bei 7,9 Prozent. Noch zwei Sätze zu den kleineren Sendern: Dort stach am Mittwoch Nitro raus: "Werner - Gekotzt wird später" und "Werner - Volles Rooäää!" überzeugten dort mit Marktanteilen von 3,6 und 3,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Bemerkenswert war zudem natürlich auch wieder das Abschneiden von ZDFneo: Eine alte Folge von "Wilsberg" lockte dort 1,96 Millionen Zuschauer vor den Fernseher, was sechs Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach.