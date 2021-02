Der Karneval fällt in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer, doch ganz verzichten wollen die öffentlich-rechtlichen Sender auf ein Karnevalsprogramm dann doch nicht. Und so zeigte das WDR Fernsehen am Donnerstag ab 11 Uhr die Sendung "Weiber live 2021 - alles anders", die mit 9,9 Prozent Marktanteil im Sendegebiet zwar längst nicht so gut ankam wie die Shows zu Weiberfastnacht in den vergangenen Jahren, als die Marktanteile teils bei mehr als 20 Prozent lagen, aber trotzdem ein Erfolg war.

Bundesweit zählte die Live-Übertragung im Schnitt 230.000 Zuschauer. Für den Rückblick "Jet zo laache - Das Beste aus dem Kölner Karneval" konnten sich im Anschluss noch 290.000 Zuschauer begeistern, die beim Gesamtpublikum über gesamte Land hinweg einem Marktanteil von 3,3 Prozent entsprachen und bei den 14- bis 49-Jährigen sogar 4,3 Prozent schafften. In Nordrhein-Westfalen kam das Best-Of freilich besonders gut an: Hier belief sich der Marktanteil zur Mittagszeit auf tolle 11,8 Prozent. Als um 14 Uhr schließlich noch einmal "Weiber live" übernahm, bröckelte der Marktanteil jedoch auf nur 5,0 Prozent im Westen.

Für Karnevalsstimmung sorgte an Weiberfastnacht aber auch das ZDF, das am Abend seine Mädchensitzung "Kölle Alaaf" zeigte, dabei jedoch auf Saalpublikum verzichten musste. Anders als in der Vergangenheit wurde die Marke von vier Millionen Zuschauern jedoch nicht erreicht: 3,90 Millionen Zuschauer fühlten sich dennoch gut unterhalten und sorgten für immerhin 12,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Gegenüber 2019 kamen dem Sender damit etwas mehr als 300.000 Zuschauer abhanden. Im vorigen Jahr hatte das ZDF die Show wegen des Attentats in Hanau nicht in der Primetime ausgestrahlt.

Dass "Der Bergdoktor" eine Pause einlegte, half derweil dem Ersten, wo "Der Zürich-Krimi" gegenüber der Vorwoche über eine Million Zuschauer hinzugewann. 7,57 Millionen Zuschauer sowie ein Marktanteil von 22,5 Prozent bedeuteten zugleich neue Bestwerte für die Krimireihe. Auch "Panorama" war danach mit 4,31 Millionen Zuschauern gefragt. Die "Tagesthemen" erreichten schließlich noch 3,11 Millionen Zuschauer und lagen damit knapp hinter dem ausnahmsweise parallel sendenden "heute-journal", das auf 3,28 Millionen kam. "Markus Lanz" setzte sich zudem mit 2,32 Millionen Zuschauern locker gegen die Comedyshows der ARD durch.