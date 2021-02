Sat.1 hat "A Star Is Born" mit Lady Gaga und Bradley Cooper am Sonntag zum ersten Mal im deutschen Free-TV ausgestrahlt - und die Quoten können sich durchaus sehen lassen. 1,05 Millionen Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, damit erreichte man sehr gute 11,7 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe. Den "Tatort" im Ersten sowie "Kitchen Impossible" bei Vox musste man zwar ziehen lassen, die Filme bei RTL und ProSieben ließ Sat.1 aber hinter sich.

Insgesamt sahen sich 2,07 Millionen Menschen den Musikfilm an, der 2019 unter anderem mit einem Oscar für den besten Song ("Shallow") ausgezeichnet wurde. Etwas hart war am späten Abend für viele Sat.1-Zuschauer dann aber der Genre-Bruch: "Independence Day" erreichte nur 600.000 Gesamtzuschauer und 6,8 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Dafür lief es beim Sender am Vorabend rund: "The Biggest Loser" unterhielt 1,85 Millionen Menschen, bei den 14- bis 49-Jährigen waren damit 12,5 Prozent Marktanteil drin. Für die Abspeck-Show ist es ein Staffel-Bestwert gewesen.

RTL und ProSieben zogen, wie bereits erwähnt, den Kürzeren gegen Sat.1. "Kingsman: The Golden Circle" (ProSieben) und "Warcraft - The Beginning" (RTL) erreichten 830.000 und 820.000 junge Zuschauer und lagen so gleichauf. ProSieben konnte mit seinen 9,0 Prozent Marktanteil noch halbwegs zufrieden sein, RTL mit den erzielten 8,6 Prozent dagegen nicht. Insgesamt verzeichneten die Kölner im Film-Dreikampf die meisten Zuschauer: Der "Warcraft"-Film kam auf 2,26 Millionen Zuschauer, ProSieben erreichte zur gleichen Zeit 1,73 Millionen.





Während sich "Hellboy - Call of Darkness" bei RTL am späten Abend immerhin noch auf 10,4 Prozent steigerte, kam "Sherlock Holmes" bei ProSieben auf nur 8,8 Prozent. Am Vorabend erzielte RTL mit "Martin Rütter - Die Welpen kommen" 12,5 Prozent Marktanteil und lag damit auf dem Niveau von "The Biggest Loser". Die Gesamtreichweite lag bei 2,89 Millionen - deutlich mehr Zuschauer also als in der Primetime.

Trotz der starken Primetime und den sehr guten Werten am Vorabend erreichte Sat.1 einen vergleichsweise überschaubaren Tagesmarktanteil in Höhe von 8,6 Prozent. Das lag daran, weil man bis zum Nachmittag im tief einstelligen Bereich lag. ProSieben performte mit 6,4 Prozent aber noch deutlich schlechter. RTL verpasste mit 9,9 Prozent knapp einen zweistelligen Wert und musste sich auf Tagessicht dem Ersten (11,7 Prozent) geschlagen geben.