Sat.1 holte am Mittwoch einen Tagesmarktanteil von 8,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - das klingt vielleicht erstmal nicht spektakulär, war in diesem bislang ziemlich bescheiden laufenden Jahr für den Sender aber zugleich der bislang erfolgreichste Tag. Das ging bereits am frühen Morgen los: Das "Frühstücksfernsehen" startete mit herausragenden 19,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe in den Tag und deklassierte einmal mehr RTL, wo "Guten Morgen Deutschland" nicht über 7,9 Prozent Marktanteil hinaus kam.

Recht ordentlich schlug sich Sat.1 dann auch am Nachmittag, wo vor allem "Auf Streife" mit 12,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und "Klinik am Südring" mit 11,5 Prozent überzeugten. Der Vorabend war dann wie gewohnt problematisch, doch auch dort sah es schon schlimmer aus als am Mittwoch, als die beiden Folgen des "Buchstaben-Battles" bei 5,3 und 5,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lagen.

Wichtig war dann aber vor allem, dass es dem "Großen Promibacken" in der Primetime gelang, die starken Quoten der Vorwoche weitgehend zu halten. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 11,2 Prozent, insgesamt sahen 1,92 Millionen Zuschauer zu, was auch beim Gesamtpublikum für überdurchschnittliche 6,8 Prozent Marktanteil reichte. Kleiner Wermutstropfen: "Promis backen privat" wollten im Anschluss nur noch 620.000 Zuschauer sehen, die Marktanteile gingen auf 4,1 Prozent beim Gesamtpublikum und 6,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zurück.

Mit dem "Promibacken" musste sich Sat.1 in der Primetime nur RTL geschlagen geben, wo wieder der "Bachelor" mit diesmal 15,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen das Geschehen bestimmte. Damit lag die Folge dieser Woche am oberen Ende der bislang erreichten Marktanteils-Range. 2,04 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu, was 6,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. "Stern TV" kam im Anschluss noch auf 12,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Dass RTL die klare Tagesmarktführung bei den 14- bis 49-Jährigen mit einem Tagesmarktanteil von 12,7 Prozent verteidigte, lag aber auch am Vorabend, wo vor allem "RTL aktuell" mit 21,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sehr gut unterwegs war, "GZSZ" erreichte diesmal 17,6 Prozent.

ProSieben tat sich mit seinem Serien-Mittwoch hingegen auch in dieser Woche schwer. "9-1-1: Notruf L.A." und "9-1-1: Lone Star" liefen zwar ein wenig besser als sieben Tage zuvor, mit 7,1 und 7,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen verharrten sie aber trotzdem im roten Bereich. 1,17 bzw. 1,09 Millionen Zuschauer wurden insgesamt gezählt. "Evil - Dem Bösen auf der Spur" kam im Anschluss ebenfalls nicht über Marktanteile von 6,5 und 7,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Mit einem Tagesmarktanteil von 8,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sortierte sich ProSieben damit diesmal hinter Sat.1 ein.