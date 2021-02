Auf die Bundesliga-Konferenz kann sich Sky immer verlassen, an diesem Samstag lief es aber noch einmal besser als sonst. 1,82 Millionen Menschen sahen ab 15:30 Uhr zu, das waren rund 250.000 mehr als vor einer Woche. Auch der Marktanteil lag mit 11,4 Prozent auf einem sehr hohen Niveau. Noch deutlich besser lief es aber bei den 14- bis 49-Jährigen, hier wurden 21,3 Prozent Marktanteil gemessen. Um ein Haar hätte man damit einen Saison-Bestwert aufgestellt, der liegt aber um 0,1 Prozentpunkte höher und wurde im November aufgestellt.

Dennoch kann Sky mit den Werten natürlich rundum zufrieden sein. Und auch das abendliche Topspiel sorgte für sehr gute Werte: Das Match zwischen Leipzig und Gladbach sahen sich 970.000 Menschen an, beim jungen Publikum führte das zu 5,4 Prozent. Am Ende lag Sky bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 4,0 Prozent und damit auf Augenhöhe mit Kabel Eins. Selbstredend, dass kein anderer Spartensender auch nur annähernd so erfolgreich war.

Sehr gut lief es tagsüber mit Wintersport-Übertragungen für Das Erste: Schon das Kombinationsspringen der Damen erreichte um 10 Uhr im Schnitt 15,5 Prozent Marktanteil, 1,16 Millionen Menschen sahen zu. Der Riesenslalom der Herren steigerte sich im Anschluss auf 1,35 Millionen Zuschauer und 16,6 Prozent. Und beim Skiathlon waren zunächst 18,2 (Damen) und später 15,6 Prozent (Herren) drin.

Das Skispringer der Herren erreichte ab 17:40 Uhr dann sogar 4,27 Millionen Menschen, damit waren 21,6 bei allen und 12,3 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern drin. Und dann konnte sich Das Erste natürlich auch noch auf seine "Sportschau" verlassen. Die kam am Vorabend nämlich auf 5,44 Millionen Zuschauer und 20,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Und auch in der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen wäre die 20-Prozent-Marke fast gefallen, hier reichte es zu 19,4 Prozent.