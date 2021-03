Den 50. Geburtstag der "Maus" feierte die ARD schon am Samstagabend mit einer neuen Ausgabe von "Frag doch mal die Maus" - und die war so beliebt wie seit dem Start vor 15 Jahren nicht mehr. 5,59 Millionen Zuschauer entschieden sich für die Show mit Eckart von Hirschhausen, die in den vergangenen Jahren meist weniger als vier Millionen vor den Fernseher gelockt hatte. Der Marktanteil lag bei starken 18,6 Prozent und fiel auch beim jungen Publikum ähnlich hoch aus. Mit 1,41 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren hier beachtliche 18,2 Prozent drin. Das bedeutete einen neuen Rekord für "Frag doch mal die Maus" und ließ zugleich die Castingshows von RTL und Sat.1 alt aussehen.

Allerdings kann man auch bei den beiden Privatsendern durchaus zufrieden sein: So erreichte "Deutschland sucht den Superstar" im Schnitt 3,05 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 15,5 Prozent in der Zielgruppe, "The Voice Kids" brachte es parallel dazu auf 1,98 Millionen Zuschauer sowie 10,8 Prozent. Im Vergleich zur Vorwoche mussten beide Shows somit Federn lassen. Der Gesamtsieg ging jedoch nicht an die "Maus", sondern an das ZDF: Dort ermittelte "Helen Dorn" vor 7,98 Millionen Zuschauern und trieb den Marktanteil auf hervorragende 23,9 Prozent. Für die Krimireihe war das die höchste Reichweite seit der Auftakt-Folge. Zudem war "Helen Dorn" auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit einem Marktanteil von 9,2 Prozent gefragt.

Abseits vier von ARD, ZDF, RTL und Sat.1 gab es am Samstagabend hingegen wenig zu holen. So blieb ProSieben - wie schon den Tag über - einstellig und erreichte zur besten Sendezeit mit dem Spielfilm "Verbotene Schönheit" gerade mal 6,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sowie insgesamt 960.000 Zuschauer. "Jack Ryan: Shadow Recruit" versagte anschließend sogar mit nur 5,4 Prozent. Noch schlechter erwischte es Vox, das mit "Night School" lediglich 3,7 Prozent Marktanteil schaffte - was aber immerhin noch reichte, um sich vor RTLzwei zu platzieren. Dort ging "Hulk" mit einem Marktanteil von 3,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen baden.

Und auch Kabel Eins konnte mit seinen Serien-Wiederholungen nichts reißen: Mit gerade mal 2,6 Prozent Marktanteil für "Hawaii Five-0" startete der Sender am Samstag in den Abend, auch "Luciver" blieb später bei Werten um drei Prozent hängen. Recht zufrieden kann man dagegen bei Super RTL sein, wo sich der Spielfilm "Hook" mit einem Marktanteil von 2,2 Prozent in der Zielgruppe auf Höhe des Senderschnitts bewegte. Immerhin 450.000 Zuschauer entschieden sich für den Streifen.