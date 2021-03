Das Samstags-Programm von Sat.1 bestach zuletzt nicht gerade durch besondere Abwechslung. Über Stunden hinweg wiederholte der Sender bislang alte "Auf Streife"-Folgen, ohne damit nennenswert punkten zu können. Dass man neuerdings ab 16 Uhr auf Rateshows setzt, dürfte daher nun so manchen Zuschauer hektisch zur Fernbedienung haben greifen lassen. Tatsächlich lief es für die Sendungen zum Auftakt regelrecht katastrophal: Auf gerade mal 330.000 Zuschauer brachte es "5 Gold Rings" mit Steven Gätjen, darunter nur 90.000 zwischen 14 und 49 Jahren.

In der Zielgruppe verzeichnete die Sendung, die schon am Abend zuvor mit einem Promi-Special in der Primetime enttäuschte, damit nur einen Marktanteil von 2,4 Prozent in der Zielgruppe. Der Tiefpunkt war damit allerdings noch nicht erreicht, denn eine zweite Folge sackte danach sogar auf desolate 1,4 Prozent ab. Sat.1 bewegte sich damit zu diesem Zeitpunkt auf Augenhöhe mit Sendern wie Tele 5 und lag sogar noch hinter dem Spartenkanal Sat.1 Gold, der am späten Nachmittag mit dem Serien-Klassiker "Mord ist ihr Hobby" fast drei Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte.

Auch das "Buchstaben-Battle" konnte im samstäglichen Doppelpack nichts mehr reißen und kam mit einer Wiederholung um 18 Uhr zunächst nicht über 1,5 Prozent Marktanteil sowie 330.000 Zuschauer hinaus. Eine weitere Folge machte ihre Sache mit 3,2 Prozent zwar etwas besser, blieb aber natürlich trotzdem meilenweit vom Senderschnitt entfernt. Erst mit den "Sat.1 Nachrichten" sah es dank 910.000 Zuschauern sowie 6,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe wieder vergleichsweise ordentlich aus.

Mit Problemen kämfte am Samstag aber auch RTL in der Daytime. Dort war es "Der Blaulicht-Report", der über Stunden hinweg versagte und gegen 17 Uhr sogar nur noch 4,6 Prozent Marktanteil erzielte. Auch die Magazine "Best Of...!" blieben mit Marktanteilen von 7,6 Prozent und 9,5 Prozent blass. Einzig "RTL aktuell" sorgte dazwischen für einen kurzzeitigen Aufschwung: Die Nachrichten zählten 2,81 Millionen Zuschauer und steigerten den Marktanteil des Privatsenders auf 13,6 Prozent in der Zielgruppe.