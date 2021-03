Mit welcher Konstanz "Kitchen Impossible" am Sonntagabend hohe Quoten einfährt, ist beeindruckend. Auch an diesem Sonntag sahen wieder exakt eine Million 14- bis 49-Jährige zu, der Marktanteil in der Zielgruppe lag damit bei 12,7 Prozent. Vox war damit der erfolgreichste Privatsender in der Primetime, nur der "Tatort" im Ersten hatte noch mehr Zuschauer. Insgesamt sahen sich 1,73 Millionen Menschen den Koch-Wettstreit bei Vox an. "Prominent" holte im Anschluss ebenfalls noch sehr gute 11,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Am Ende des Tages landete Vox bei einem guten Marktanteil in Höhe von 8,1 Prozent. Und auch wenn man im Februar erstmals vor Sat.1 lag - am Sonntag war die Konkurrenz aus Unterföhring noch einen Hauch erfolgreicher, Sat.1 kam auf 8,2 Prozent. Geschafft hat man das unter anderem mit guten Quoten in der Primetime. "Avatar" war zwar kein durchschlagender Erfolg, erzielte aber dennoch gute 9,1 Prozent Marktanteil. 1,66 Millionen Menschen sahen insgesamt zu.

Verlassen kann sich Sat.1 natürlich auch weiterhin auf seinen Vorabend, wo "The Biggest Loser" exakt zwei Millionen Menschen unterhielt, in der Zielgruppe waren damit 11,4 Prozent Marktanteil drin. RTL zeigte am Vorabend übrigens die Vorstellungsrunde der neuen "Schwiegertochter gesucht"-Söhne - beide Sendungen sind aufgrund der unterschiedlichen Beginnzeiten aber nur bedingt miteinander vergleichbar. Aber auch die Kölner erreichten recht gute 11,6 Prozent Marktanteil, ab 19 Uhr sahen hier sogar 2,77 Millionen Menschen zu.

Damit hatte RTL am Vorabend mehr Zuschauer als in der Primetime - dort setzte man auf "Pretty Woman". 2,10 Millionen Menschen sahen sich den Film-Klassiker an, 890.000 kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Mit 9,4 Prozent Marktanteil lag der Streifen klar unter dem Senderschnitt - angesichts der unzähligsten Wiederholung kann man aber wohl auch damit noch halbwegs zufrieden sein.

Gut verlief der Abend für Kabel Eins: Die "Trucker Babes" verzeichneten 1,29 Millionen Zuschauer und holten 6,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Auch "Abenteuer Leben am Sonntag" lag im Anschluss noch bei guten 5,7 Prozent. Weil es tagsüber aber deutlich schlechter aussah, musste sich Kabel Eins am Sonntag mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 5,0 Prozent begnügen.