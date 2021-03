© ProSieben © ProSieben

Doch es war vor allem die Daytime, die ProSieben am Sonntag Probleme machte. So kamen zwei Folgen von "Big Brains - Geniale Erfindungen" zur Mittagszeit nicht über 4,7 Prozent hinaus. Danach versagten sowohl "Galileo Big Pictures" (7,0 Prozent) als auch "taff weekend" (6,4 Prozent). In den Morgenstunden kamen außerdem drei "Galileo"-Wiederholungen nicht über 5,9 Prozent hinaus. Da half es dann auch nicht mehr viel, dass "Galileo Plus" am Vorabend mit 9,2 Prozent recht gut lief und sogar einen neuen Bestwert aufstellte.

Noch deutlich härter als ProSieben hat es am Sonntag aber RTLzwei erwischt. Mit 4,3 Prozent Tagesmarktanteil war man mit Abstand der schwächste aller acht großen Sender. Im Prinzip gab es überall Probleme: In der Primetime unterhielt "Scary Movie 5" nur 750.000 Menschen, das führte zu 4,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "Masterminds - Minimaler IQ, maximale Beute" fiel danach noch auf 3,5 Prozent zurück. "Mein neuer Alter" und "Grip" konnten am Vorabend mit 4,0 und 5,1 Prozent ebenfalls nur bedingt überzeugen. Der "Schnäppchenhäuser"-Marathon schwankte davor zwischen Werten von 4,1 und 6,0 Prozent.