Mit einem 2:2 gegen Sevilla im Rückspiel sicherte sich Borussia Dortmund am Dienstagabend das Ticket für das Viertelfinale der UEFA Champions League 20/21. Das Spiel lief in Deutschland nur bei Sky – wahlweise einzeln oder in der Konferenz. Für die Einzeloption entschieden sich ab 21 Uhr im Schnitt 670.000 Zuschauer ab drei Jahren. Sky Sport kam somit auf 2,5 Prozent Marktanteil insgesamt sowie auf 3,5 Prozent bei allen. Verglichen mit den reichweitenstärksten Bundesliga-Spielen, die nicht selten auf eineinhalb Millionen Zuschauer kommen, stellt der Wert jedoch kein allzu großes Ausrufezeichen dar. Parallel zum Einzelspiel bot Sky das Dortmund-Match auch in der Konferenz an, die sich 0,48 Millionen Menschen nicht entgehen lassen wollten. 1,9 Prozent Marktanteil wurden insgesamt gemessen, 2,9 Prozent bei den Umworbenen.

Männersender DMAX punktete derweil ab 20:15 Uhr mit den "Steel Buddies", die angesichts von 2,8 Prozent Marktanteil bei den jungen Leuten zur Steigerung des Senderschnitts beitrugen. Insgesamt kam die einstündige Sendung auf rund 550.000 Zuschauer. Für DMAX lief es auch schon am Vorabend ziemlich stark. Ab 17:15 Uhr sicherte sich "Rohr frei! Das Kanalkommando" 3,6 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen. Die Sendung erreichte insgesamt rund 280.000 Zuschauer. Auf 2,0 und 1,8 Prozent Marktanteil kam danach "Deutschland 24/7 – Ohne uns läuft nichts!". Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 2,1 Prozent war der Männersender der erste Verfolger der Vollprogramme.



Wie üblich machte auch ZDFneo am Dienstag eine gute Figur. Eine Krimiwiederholung sicherte sich hier zur besten Sendezeit 2,10 Millionen Zuschauer: "Ein starkes Team: Nathalie" bescherte dem Sender so 6,5 Prozent Marktanteil bei allen Zusehenden. 90 Minuten später lief "Marie Brand und die falsche Frau" die Quoten sogar auf sehr starke 8,3 Prozent ansteigen. Bei den 14- bis 49-Jährigen war das Interesse geringer – hier wurden 2,1 sowie 1,8 Prozent Marktanteil gemessen.