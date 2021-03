Mit einem durchschnittlichen Tagesmarktanteil von 2,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen war der Sender DMAX am Mittwoch erster Verfolger der Vollprogramme. Mit 2,2 und 2,7 Prozent Marktanteil in dieser Altersklasse startete die Primetime bereits gut. Ab 20:15 Uhr setzte der Sender hier auf "Die Schatzsucher – Goldrausch in Alaska" und sicherte sich damit 0,42 sowie 0,43 Millionen Zuschauer insgesamt. Nach 22:15 Uhr gingen die Marktanteile jedoch förmlich durch die Decke. "Goldrausch in Australien" landete bei beeindruckenden 5,7 Prozent Marktanteil. Die ermittelte Gesamtreichweite lag bei rund 0,48 Millionen Zuschauern.

Die ab 23:13 Uhr gezeigten und rund zwei Minuten langen "DMAX News" kamen sogar auf 6,8 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Genau sechs Prozent Marktanteil generierte schließlich ab 23:15 Uhr eine weitere Folge der Doku "Goldrausch in Australien". Somit landete DMAX bei den jungen Leuten zu dieser Zeit zum Beispiel vor Kabel Eins, das ab kurz nach 22 Uhr "Die besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten" sendete und in der klassischen Zielgruppe auf 4,4 Prozent Marktanteil kam. Obendrein toppte man zeitweise auch das ProSieben-Programm.

Dort taten sich auch an diesem Mittwoch die gezeigten US-Serien wieder sehr schwer. "Evil – Dem Bösen auf der Spur" sicherte sich ab 22:10 Uhr zum Beispiel nur 4,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, steigerte sich im weiteren Verlauf mit zwei danach folgenden Ausgaben aber auf 6,3 und 8,7 Prozent. Die Gesamtreichweiten lagen bei 0,58, 0,48 sowie 0,33 Millionen. Auch um 20:15 und 21:15 Uhr war ProSieben am Mittwoch nicht stark unterwegs. Die US-Serien "9-1-1 Notruf L.A." und "9-1-1" Lone Star" landeten mit 6,5 und 6,6 Prozent deutlich unter dem Senderschnitt. 1,33 und 1,20 Millionen Menschen schauten zu.

Bei DMAX gab es derweil noch weitere Quotenhits, dazu gehörte unter anderem das mittags gezeigte Programm "Der Geiger – Big Boss of Clocks", das ab 11:15 Uhr mit einer Doppelfolge auf 4,6 und 5,3 Prozent Marktanteil kam. 0,08 und 0,10 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren reichten für solche Werte. Insgesamt sicherte sich die Sendung 0,11 sowie 0,16 Millionen Zuschauer.