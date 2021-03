Kein Zweifel: Von der ersten Frühjahrsstaffel seiner Kuppelshow "Love Island" dürfte sich RTLzwei ein bisschen mehr versprochen haben. Am Freitagabend etwa fielen die Quoten in der Zielgruppe auf 4,2 Prozent zurück und lagen somit deutlich unterhalb der Sendernorm. Vom Auftaktniveau wenige Tage zuvor (7,4%) war man weit entfernt. Am Sonntag ab kurz nach 22 Uhr lief nun eine weitere Folge des Formats – und immerhin bewegten sich die Werte wieder in die richtige Richtung. Die Zielgruppen-Quote stieg auf 5,5 Prozent, die Reichweite verbesserte sich im Gesamtmarkt gegenüber der Freitags-Sendung um rund 40.000 auf nun 540.000 Zuschauer.

Geholfen hat sicherlich auch die zuvor gezeigte Komödie, die recht gefragt war. Ab 20:15 Uhr holte "50 erste Dates" im Schnitt 0,90 Millionen Menschen vor die Geräte, bei den Umworbenen kam der Film auf gute 5,9 Prozent. Allgemein verlief der Sonntag für RTLzwei recht gut. Der ermittelte Tagesmarktanteil bei den Umworbenen lag bei 5,5 Prozent, was nicht zuletzt am Nachmittagsprogramm lag. Ab 12:10 Uhr setzte der Sender auf gleich fünf Folgen von "Die Schnäppchenhäuser" und fuhr damit bis zu 9,6 Prozent (14:15-Uhr-Episode) ein. Diese Ausgabe sicherte sich mit 1,03 Millionen Zuschauern zudem die höchste Reichweite des Senders am Sonntag.

Ähnlich viele Menschen interessierten sich am Sonntagabend bei Kabel Eins für eine alte Folge von "Trucker Babes" – ab 20:15 Uhr lag die Reichweite bei im Schnitt 1,09 Millionen. Die Doku sicherte sich bei den jungen Leuten gute 5,4 Prozent, im Anschluss steigerte sich "Abenteuer Leben am Sonntag" auf ebenfalls gute 5,6 Prozent. Nachmittags und am Vorabend setzte der Sender auf mehrere alte Episoden von "Schrauben, sägen, siegen – Das Duell" und lag damit im passablen Quotenbereich. 5,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe holte die erste Ausgabe ab 14:45 Uhr, am Ende des kleinen Marathons kam die ab kurz vor 19 Uhr gesendete Folge noch auf 4,4 Prozent.