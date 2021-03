Winfried Kretschmann und Malu Dreyer wurden am Sonntag in ihren Ämtern bestätigt. In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg wurde ein neuer Landtag gewählt - beide gingen als Sieger hervor und werden die Geschicke des jeweiligen Bundeslandes weiterhin als Ministerpräsident und Ministerpräsidentin lenken. Das ZDF berichtete über den Ausgang der beiden Wahlen ab 17:25 Uhr live und sicherte sich mit einer zunächst 90 Minuten langen Übertragung im Schnitt 2,67 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und somit 11,2 Prozent Marktanteil. Somit lag das ZDF vor der Live-Berichterstattung des Ersten. Hier wurden zwischen 17:30 und 19:30 Uhr im Schnitt 2,4 Millionen Zuschauer ermittelt. 9,5 Prozent der Menschen ab drei Jahren schalteten ein. Während Das Erste in diesem Zeitraum bei den 14- bis 49-Jährigen auf 7,5 Prozent Marktanteil kam, sicherte sich das ZDF mit seiner Wahlberichterstattung 8,1 Prozent. Im ZDF folgte auf eine verlängerte "heute"-Ausgabe um 19 Uhr (5,03 Millionen Zuschauer) eine "Berliner Runde". 3,06 Millionen Menschen sahen die Debatte ab 19:35 Uhr. 9,6 Prozent Marktanteil wurden insgesamt gemessen, 6,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.





Nachrichtensender ntv berichtete zwischen 17:30 und 19 Uhr ausführlich über die Ergebnisse der Wahl. Rund 160.000 Menschen schauten zu. Mit 0,6 Prozent Marktanteil insgesamt und 0,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam die Sondersendung über nicht über den eigenen Senderschnitt hinaus. Mitbewerber Welt schlüsselte die Quoten etwas anders auf; die Sondersendung bestand aus etlichen kleinen Einzelstücken. Zwischen 17:30 und 18:15 Uhr, also dem Zeitraum, in dem die ersten Zahlen präsentiert wurden, kam der Berliner News-Sender auf rund 120.000 Zuschauer, 0,5 Prozent Marktanteil wurden insgesamt gemessen, 0,4 Prozent bei den Jungen. Noch kleinteiliger wurden die Ergebnisse bei Phoenix ausgewiesen. Zwischen 18 Uhr und 18:05 Uhr, also zur ersten Prognose, erreichte der Kanal rund 190.000 Zuschauer. Mit 0,8 Prozent bei allen und 0,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen lag er somit immerhin vor der privaten Konkurrenz.