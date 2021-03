Am Montagabend hat sich RTL ausführlich mit der Corona-Pandemie und der in Deutschland laufenden Impf-Kampagne beschäftigt - wirklich gute Quoten waren damit aber nicht drin. Doch der Reihe nach: Das "RTL Aktuell Spezial" zur besten Sendezeit (Titel: "Corona-Krise: Impfpatient Deutschland") erreichte immerhin 2,28 Millionen Zuschauer, 1,04 Millionen davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei 11,5 Prozent.

Im Anschluss daran zeigte man die Doku "Zwischen Hoffnung und Tod - Wer hat schuld am deutschen Impf-Desaster?". Hier ging die Reichweite dann auf 1,89 Millionen zurück, das ließ auch den Marktanteil in der Zielgruppe auf 10,2 Prozent sinken. Nur 900.000 Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. "Extra" fiel im Anschluss sogar unter die Marke von 10 Prozent und erreichte nur noch 8,8 Prozent.

Besser sah es für RTL am Vorabend aus, wo "RTL Aktuell" unter anderem 20,2 Prozent verzeichnete. Recht gute Nachrichten gab es auch aus dem späten Nachmittag, so lief es für die "Superhändler" mit 11,8 Prozent so gut wie seit rund zwei Monaten nicht mehr. "Tierretter mit Herz" lag davor mit 10,3 Prozent ebenfalls knapp im zweistelligen Bereich, "Wir lieben Tiere - Die Haustiershow" schaffte das mit 8,7 Prozent nicht.

RTL erreichte in Summe am Montag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 10,5 Prozent, kein anderer Sender war damit erfolgreicher als die Kölner. Wirklich stark ist das Ergebnis für RTL allerdings nicht. ProSieben erreichte auf Rang zwei übrigens 9,3 Prozent. Während ab dem Nachmittag überwiegend zweistellige Marktanteile in der Zielgruppe drin waren, sah das nach 20:15 Uhr schon ganz anders aus. Zwei Folgen von "Young Sheldon" liefen mit 9,8 und 9,7 Prozent noch recht gut, die "Simpsons" holten danach 8,0 und 8,5 Prozent. Und auch für die "Big Bang Theory"-Wiederholungen waren danach in der Spitze maximal 9,0 Prozent drin. Nach Mitternacht konnten sich die Sitcom-Wiederholungen wieder auf zweistellige Werte steigern.