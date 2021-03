Eines der neuen Vorzeige-Projekte, mit der die Bertelsmann Content Alliance die Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Unternehmen unterstreichen kann, ist nun also vollständig am Start: Nachdem unter der Woche "Guidos Deko-Queen" bereits als Zeitschrift an den Kiosk gekommen ist, lief am Samstagnachmittag nun auch erstmals das gleichnamige TV-Format - und das schlug sich gar nicht so schlecht.

So schalteten ab 17 Uhr immerhin 0,71 Millionen Zuschauer ein, was beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 4,1 Prozent entsprach, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden gute 7,9 Prozent Marktanteil erzielt. Zum Vergleich: Eine alte "Shopping Queen"-Folge, die zuvor wiederholt wurde, zählte noch knapp weniger als eine halbe Million Zuschauer und kam auf 5,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Im Anschluss an "Guidos Deko-Queen" lief es auch für das Magazin "hundkatzemaus" mit 8,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wieder gut, ehe "Die Pferdeprofis" danach mit 6,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ihre Staffel abschlossen. 1,42 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu. Alles in allem tat sich die neueste Staffel der "Pferdeprofis" schwerer als man das in den vergangenen Jahren gewohnt war, der Marktanteils-Schnitt lag mit 6,3 Prozent so niedrig wie noch nie.