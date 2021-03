3,75 Millionen Zuschauer hat ProSieben mit der letzten Ausgabe der Frühjahrs-Staffel von "The Masked Singer" unterhalten. Das war nicht nur die höchste Reichweite, die die Show in den vergangenen Wochen eingefahren hat, das Finale war damit auch stärker als das der Herbst-Staffel 2020. Damals sahen rund 100.000 Menschen weniger zu. Schon beim Gesamtpublikum lag die ProSieben-Show am Dienstag bei starken 14,0 Prozent Marktanteil, kein anderer Privatsender hatte in der Primetime mehr Zuschauer.

Die 2,09 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren entsprachen in dieser Altersklasse fantastischen 27,9 Prozent. Auch das ist der höchste Wert der nun zu Ende gegangenen Staffel gewesen. Auf Staffelsicht konnte die ProSieben-Show ihr hohes Niveau nicht nur halten, sondern sich sogar noch steigern. Im Schnitt schalteten 3,42 Millionen Menschen ein, das waren rund 200.000 mehr als bei der Herbst-Staffel des vergangenen Jahres. Und auch der Marktanteilsschnitt lag mit 25,4 Prozent etwas über dem der vorangegangenen Staffel.

"red." profitierte im Anschluss mal wieder sehr von der populären Musikshow und kam mit einem kurzen Nachklapp auf 22,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Von einem solchen Niveau kann "Late Night Berlin" nur träumen, die Show mit Klaas Heufer-Umlauf hielt sich ab Mitternacht mit 10,0 Prozent denkbar knapp im zweistelligen Bereich, 440.000 Menschen sahen insgesamt zu.

Angesichts der starken Konkurrenz in der Primetime schlug sich RTL recht wacker. Mit dem Film "Fast & Furious 6" unterhielt man 1,89 Millionen Menschen, von denen waren 900.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 10,7 Prozent. "Jumanji: Willkommen im Dschungel" fiel danach auf 9,0 Prozent. In Summe reichte es am Dienstag für RTL aber nur zu einem Tagesmarktanteil in Höhe von 9,8 Prozent. Das lag auch am Nachmittagsprogramm, das durchweg unter der Marke von 10 Prozent hängen blieb. Gegen ProSieben hatte man so jedenfalls keine Chance: Dort kann man sich über tolle 16,6 Prozent Tagesmarktanteil freuen.