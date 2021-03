Die fünfte Staffel des "Großen Promibackens" in Sat.1 war die bislang erfolgreichste - sowohl aus Sicht der absoluten Gesamt-Reichweite, wie auch aus Sicht des Marktanteils bei den 14- bis 49-Jährigen, der im Schnitt (bis auf die letzte Folge inklusive zeitversetzter Nutzung) bei 11,8 Prozent lag. Die letzte Folge stellte nun nochmal einen neuen Allzeit-Rekord auf: Der Marktanteil in der Zielgruppe zog auf 12,6 Prozent an, den bislang besten, vorläufig gewichteten Wert. Durch zeitversetzte Nutzung dürfte da in der endgültigen Gewichtung dann sogar nochmal eine Schippe obendrauf kommen. Insgesamt sahen diesmal 2,21 Millionen Zuschauer zu.

Für die Primetime-Marktführung in der Zielgruppe reichte es trotzdem nicht ganz, die sicherte sich RTL mit seinem Nachklapp zum "Bachelor": "Nach der letzten Rose" erreichte noch gute 14,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, insgesamt blieb die Reichweite mit 2,1 Millionen Zuschauern hinter der des "Großen Promibackens" in Sat.1 zurück. "Stern TV" kam im Anschluss noch auf 11,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, in Sat.1 lief das in den letzten Wochen noch tief in die Nacht verbannte "Promis backen privat" zum Abschied mit 8,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe im "Promibacken"-Schlepptau immerhin ganz solide. 710.000 Zuschauer sahen hier insgesamt zu.

ProSieben startete am Mittwoch unterdessen in die Übertragungen der U21-WM der Fußballer. Den Sieg des deutschen Teams gegen die Ungarn verfolgten während der ersten Hälfte ab 21 Uhr im Schnitt 2,38 Millionen Zuschauer, während der zweiten 45 Minuten waren quasi genauso viele mit dabei. Beim Gesamtpublikum lagen die Marktanteile mit zunächst 7,5 und dann 9,8 Prozent weit über dem ProSieben-Normalniveau, bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit zunächst 8,9 und dann 9,6 Prozent Marktanteil zumindest solide aus - die sonst dort laufenden Serien hätten in jedem Fall deutlich weniger Zuschauer angesprochen. Das Drumherum tat sich allerdings schwer: Nach dem Schlusspfiff blieben nur rund eine Million Zuschauer dran, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sank hier auf nur 5,6 Prozent ab, auch die Vorberichterstattung ab 20:15 Uhr hatte es mit 6,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe nicht leicht.