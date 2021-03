Auch nach über einem Jahr Corona-Ausnahmesituation gibt es ja doch immer noch Dinge, die man doch noch nicht erlebt hat - so wie am Mittwoch die Rücknahme des Beschlusses einer "Osterruhe" am Gründonnerstag und einer damit verbundenen Entschuldigung der Kanzlerin, die den von allen Ministerpräsidenten mitgetragenen Entschluss allein auf ihre Kappe nahm. Die Entwicklung in Berlin bescherte jedenfalls den Corona-Specials am Mittwoch nochmal besondere Aufmerksamkeit.

So sahen blieben von den 6,51 Millionen Zuschauern, die die "Tagesschau" allein im Ersten zählte, ab 20:15 Uhr 6,31 Millionen beim nachfolgenden "Brennpunkt" dran. Der Marktanteil lag bei 19,3 Prozent beim Gesamtpublikum, 16,7 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen ermittelt. In der jüngeren Altersgruppe lag der "Brennpunkt" aber trotz dieser starken Zahlen sogar noch leicht hinter dem zur gleichen Zeit ausgestrahlten "RTL aktuell Spezial", das 16,9 Prozent Marktanteil erreichte. Die Gesamt-Reichweite lag mit 2,8 Millionen Zuschauern allerdings doch deutlich niedriger.

Meistgesehene Sendung des Tages war aber auch beim jungen Publikum die "Tagesschau", beim Gesamtpublikum komplettierten die "heute"-Nachrichten mit 4,91 Millionen Zuschauern die Top 3 des Mittwochs. Die reichweitenstärkste "normale" Primetime-Sendung war dann das Finale von "Ku'damm 63", das aus Quotensicht nicht ganz mit den ersten beiden Teilen mithalten konnte und 4,79 Millionen Zuschauer erreichte, 640.000 weniger als noch am Montag zusahen. Mit 15,1 Prozent Marktanteil kann man beim ZDF freilich trotzdem zufrieden sein. Viele dürften ohnehin in der ZDF-Mediathek reingeschaut haben oder die letzte Folge dort noch nachholen. Der Film "Jackpot" im Ersten zählte am Mittwoch unterdessen 4,07 Millionen Zuschauer, was 12,9 Prozent Marktanteil entsprach.

Von den Ereignissen rund um die Corona-Beschlüsse haben am Mittwoch unterdessen auch die Nachrichtensender wieder profitiert. Welt erreichte bei den 14- bis 49-Jährigen einen starken Tagesmarktanteil von 2,0 Prozent, ntv kam auf 1,9 Prozent. Ziemlich überraschend hatte am Mittag übrigens auch ProSieben das kurze Merkel-Statement übertragen. Immerhin 230.000 Zuschauer sahen es dort inmitten von Sitcoms, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 8,5 Prozent - was aber im wesentlichen Menschen gewesen sein dürften, bei denen ohnehin gerade ProSieben lief. Das Erste zeigte ab 12 Uhr ein "Tagesschau extra", das 980.000 Zuschauer erreichte. Dies entsprach einem Marktanteil von 12,7 Prozent beim Gesamtpublikum, 6,7 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt.