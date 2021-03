Mit 9,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hat "Love Island" am Mittwoch einen Staffel-Rekord eingefahren (DWDL.de berichtete). Diese Stärke konnte man allerdings nicht bis in den Donnerstag hinüber retten: Mit nur 4,7 Prozent lief es für die Realityshow am späten Abend deutlich schlechter als in den vergangenen Tagen. Nur 500.000 Menschen schalteten am Donnerstag ein, das waren über 200.000 weniger als einen Tag zuvor.

Zum Teil sind die schlechteren Werte sicherlich auch mit dem Fußball-Länderspiel bei RTL zu erklären, gegen das "Love Island" teilweise sendete. Dass am späten Abend aber durchaus auch gute Quoten drin sein können, bewies Kabel Eins, das mit dem "K1 Magazin" 6,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erzielte und RTLzwei damit alt aussehen ließ. 710.000 Menschen sahen sich das Format an, das allerdings auch etwas kürzer war als "Love Island", insofern sind die Reichweiten nicht ganz miteinander zu vergleichen.

In der Primetime taten sich jedenfalls beide Sender schwer gegen die starke Fußball-Konkurrenz. Bei Kabel Eins erreichte "Achtung Abzocke" nur 850.000 Zuschauer, in der Zielgruppe entsprach das äußerst mageren 4,6 Prozent Marktanteil. Mit der Wiederholung nach dem "K1 Magazin" kam das Format auf noch einmal 400.000 Zuschauer und 6,6 Prozent. RTLzwei unterhielt mit "Kiez knallhart" nur 660.000 Zuschauer und damit sogar noch einmal etwas weniger als beim Staffel-Tief vor sieben Tagen, der Marktanteil beim jungen Publikum betrug 4,0 Prozent - auch das ist der schlechteste Wert der Staffel. In Summe war die Doku-Reihe für den Sender kein großer Erfolg, die vier Ausgaben blieben bei durchschnittlich 5,0 Prozent Marktanteil hängen.