Weiterhin erfolgreich unterwegs ist RTL am Freitagabend. Eine erneut rund vier Stunden lange Ausgabe von "Let's Dance" tanzte sich zu starken 18,1 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen. 1,29 Millionen Menschen zwischen und 14 und 49 Jahren sahen die Liveproduktion aus Köln. Bei allen Zuschauern lag die gemessene Reichweite bei 3,9 Millionen und somit jedoch ungewöhnlicherweise unter der Marke von vier Millionen. "Let's Dance" hatte diese mit einer regulären Ausstrahlung zuletzt 2019 unterboten.

Die Werte reichten aber, um "Luke! Die Schule und ich" in ziemliche Bedrängnis zu bringen. Das Sat.1-Ratespiel kam zur besten Ausstrahlungszeit nicht über 1,18 Millionen Zuschauer ab drei Jahren hinaus, ein neuer Negativ-Rekord. In der Vorwoche kam die Sendung auf 0,03 Millionen Zuschauer mehr. Insbesondere in der Zielgruppe sank die Reichweite – auf diesmal gerade einmal 630.000 Zuschauer, womit der bisher niedrigste Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einherging: "Luke! Die Schule und ich" musste sich mit gerade einmal 7,6 Prozent Marktanteil zufrieden geben. Das direkt nachfolgend gesendete "Ranking the Stars" sah mit 4,6 Prozent dann ziemlich alt aus. Die um 22:45 Uhr gestartete Ausstrahlung erreichte insgesamt nur 510.000 Zuschauer.

Ungewöhnlich gut für einen Freitagabend lief es bei Vox. Dort sind inzwischen keine US-Serien mehr zu sehen, sondern Filme - und die brachten den Erfolg zurück. Mit "Kindsköpfe 2" überholte der Sender angesichts von erreichten 7,9 Prozent bei den Werberelevanten sogar Sat.1. 1,12 Millionen Menschen schauten zu. Ab 22:15 Uhr kam eine "Ted 2"-Wiederholung noch auf 5,7 Prozent.

Ebenfalls mit einem Film ins Abendprogramm gestartet war RTLzwei: "Terminator – Die Erlösung" brachte dem Sender passable 4,8 Prozent Marktanteil bei den Jungen ein, danach sicherte sich eine frische Folge der Flirtshow "Love Island" 5,5 Prozent. Gegenüber dem Freitag zuvor musste RTLzwei auf 0,6 Prozentpunkte in Sachen Marktanteil verzichten. Gegenüber der Donnerstagsfolge dieser Woche legte die Sendung jedoch um acht Zehntel zu.