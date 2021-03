25 Folgen von "Miraculous - Geschichten von Ladybug und Cat Noir" zeigte der Disney Channel am Samstag im Free-TV. Die Sonderprogrammierung brachte dem Sender einen Tagesmarktanteil in Höhe von 2,2 Prozent ein, damit lag man auf Augenhöhe mit ZDFinfo und sogar zwei Zehntel vor ZDFneo. Durch die Bank war die Ausstrahlung stark nachgefragt, kam etwa um 17:40 Uhr noch auf 2,8 Prozent Marktanteil bei den Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. 2,1 und 2,7 Prozent holten die beiden letzten Ausgaben des Marathons um 19:20 und 19:45 Uhr.

Besonders hohe Werte generierte die Sendung jedoch morgens und am Vormittag, also der klassischen Zeit des Kinderfernsehens. Ab 8:20 Uhr wurden etwa 6,8 Prozent Marktanteil gemessen, der Wert stieg eine knappe halbe Stunde später auf 7.9 Prozent. Die Quoten gipfelten ab kurz nach neun Uhr schließlich auf 9,1 Prozent bei den Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren. Am frühen Morgen erreichte der Sender schon 470.000 Zuschauer – zum Vergleich: RTL hatte am Samstag nach neun Uhr nur 400.000 Zuschauer beim "Blaulicht-Report".

Auch im weiteren Verlauf der Vormittags war die Disney-Programmierung mit drei Mal über vier Prozent bei den Umworbenen ein voller Erfolg. Zur Primetime setzte der Sender am Samstag übrigens auf "Die Schöne und das Biest", 380.000 Menschen schalteten ein, in der Zielgruppe wurden 1,9 Prozent Marktanteil ermittelt.

Stark unterwegs war auch ZDFneo am Vormittag. Mehrere Folgen von "Terra X" schlugen sich mehrheitlich richtig gut: 5,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wurden etwa ab 9:45 Uhr gemessen. Besagte Folge erreichte auch im Gesamtmarkt gute Ergebnisse, 260.000 Menschen (3,4%) sahen zu. Mittags fiel eine Episode der Reihe zum Thema "Mächtige Männer, ohnmächtige Frauen" jedoch auf 1,3 Prozent bei den jungen Leuten, insgesamt blieb man mit 2,4 Prozent und rund 230.000 Zusehenden aber in der Spur. Um 20:15 Uhr setzte ZDFneo derweil auf den 330.000 Zuschauer erreichenden Film "Junior" und kam damit auf ein Prozent Marktanteil insgesamt sowie 1,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.