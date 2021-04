Es ist das einigermaßen versöhnliche Ende einer aus Quotensicht ziemlich enttäuschenden Staffel: Mit mehr als 13 Prozent gestartet, ging der Marktanteil von "Der Lehrer" in den vergangenen Wochen auf zwischenzeitlich kaum mehr als acht Prozent zurück - gemessen daran, dass die RTL-Serie in der Vergangenheit zu den erfolgreichsten Serien in der Zielgruppe zählte, ist das ein gewaltiger Abstieg, der durch den Hauptdarsteller-Wechsel forciert worden ist.

Ob es weitergehen wird, hat RTL offiziell noch nicht entschieden, doch zumindest beim Staffel-Finale zeigte "Der Lehrer" noch einmal, dass zweistellige Marktanteile durchaus noch im Bereich des Möglichen liegen. Mit 880.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren verzeichnete die Folge immerhin 10,3 Prozent und damit den besten Wert seit sieben Monaten. Insgesamt waren noch einmal 1,57 Millionen Zuschauer dabei, fast 300.000 mehr als beim Tiefstwert aus der Vorwoche.

Marktanteils-Trend: Der Lehrer Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Im weiteren Verlauf des Abends zeigte sich RTL derweil wenig ambitioniert und setzte ausschließlich auf Wiederholungen: So bewegten sich die Marktanteile von vier "Magda"-Folgen zwischen 8,3 und 9,7 Prozent, ehe die "Lehrer"-Wiederholung gegen 23 Uhr nicht über 8,5 Prozent hinauskam. RTL war damit aber zumindest besser bedient als Sat.1, das mit seinen US-Serien auf keinen grünen Zweig kam. Die 6,9 Prozent, die "Navy CIS" um 20:15 Uhr erreichte, bedeuteten schon den mit Abstand besten Wert des Abends.

Schon "Navy CIS: L.A." fiel danach trotz neuer Folge auf 1,37 Millionen Zuschauer und 4,8 Prozent Marktanteil in der Zielgurppe zurück, "FBI" blieb anschließend bei 4,9 Prozent hängen. Ernüchternd verlief zudem das Comeback von "Die Klinik", die bei Kabel Eins nur 4,4 Prozent Marktanteil schaffte, sich damit aber noch vor dem RTLzwei "Hart in Fahrt" mit mageren 4,1 Prozent platzierte. Besser sah es da schon für "The Expandables 3" bei Vox aus: 1,85 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 9,1 Prozent in der Zielgruppe können sich wahrlich sehen lassen.

An "Germany's next Topmodel" führte allerdings auch in dieser Woche wieder kein Weg vorbei. Mit 1,53 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern sowie 19,4 Prozent Marktanteil fuhr die ProSieben-Show den lockeren Tagessieg in der Zielgruppe ein. Insgesamt waren 2,46 Millionen Zuschauer dabei. Auch "red" war danach mit 1,13 Millionen Zuschauern sowie 15,4 Prozent Marktanteil noch richtig gut unterwegs.