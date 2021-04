Die neue Late-Night-Show mit Tommi Schmitt hat am Donnerstag einen sehr erfolgreichen Einstand bei ZDFneo hingelegt. Um 22:15 Uhr schalteten durchschnittlich 380.000 Zuschauer ein, um die erste Ausgabe von "Studio Schmitt" zu sehen. Das sorgte beim Gesamtpublikum für einen Marktanteil von 1,6 Prozent. Viel bemerkenswerter sind jedoch die Zahlen bei den 14- bis 49-Jährigen, wo 230.000 Zuschauer den Marktanteil auf beachtliche 3,3 Prozent trieben.

Damit schlug sich "Studio Schmitt" zumindest bei der Premiere besser als "Late Night Alter" zuletzt auf diesem Sendeplatz - den Spitzenwert von Ariane Alter konnte Schmitt auf Anhieb um eineinhalb Prozentpunkte überbieten. Dazu kommt, dass auch die Wiederholung um 23:10 Uhr noch weitere 140.000 Zuschauer einsammelte, nachdem das "ZDF Magazin Royale" im Schmitt-Sandwich von 160.000 Zuschauern gesehen wurde. Ohnehin dürfte die tatsächliche Reichweite der neuen Sendung durch die Mediathek-Nutzung noch ein ganzes Stück höher ausfallen.

Größter unter den kleinen Sendern war am Donnerstag mit Blick auf die Zuschauer unter 50 übrigens nicht ZDFneo, sondern ZDFinfo - der Dokukanal verzeichnete über den Tag hinweg durchschnittlich 2,3 Prozent Marktanteil und lockte abends mit der Reihe "Burgen - Mythos und Wahrheit" bis zu 500.000 Zuschauer vor den Fernseher. Ebenfalls erfolgreich schnitt am Abend der RTL-Männersender Nitro ab, der das Europa-League-Spiel zwischen Ajax Amsterdam und AS Rom zeigte und damit auf 520.000 Zuschauer in der ersten Halbzeit sowie 600.000 Zuschauer in der zweiten Halbzeit kam.

Bei ProSieben Maxx war derweil auf Wrestling Verlass: Nachdem mehrere Wiederholungen von "Storage Wars" zunächst nur Marktanteile zwischen 0,6 und 0,9 Prozent in der Zielgruppe verzeichneten, lockte "Wrestlemania" ab kurz nach 22 Uhr durchschnittlich 160.000 Zuschauer an und trieb den Marktanteil des Spartensenders auf sehr gute 3,1 Porzent.