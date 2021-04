Das Tanzverbot an Karfreitag kam Sat.1 in der vergangenen Woche gerade recht: Weil RTL nur alte Tänze aus den letzten Jahren aufwärmte, erlebte "Luke! Die Schule und ich" einen deutlichen Aufschwung, der Marktanteil zog im Vergleich zur Woche davor um fast vier Prozentpunkte auf 11,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe an. Doch wie gewonnen so zerronnen: In dieser Woche ging es gegen eine neue "Let's dance"-Folge prompt wieder auf 7,9 Prozent Marktanteil bergab.

Auch damit lag "Luke! Die Schule und ich" zwar noch über dem Sat.1-Senderschnitt, doch Sat.1 ist von dem Format aus den vergangenen Jahren eigentlich deutlich mehr gewohnt. Im Schnitt waren es letztes Jahr noch fast elf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gewesen. Insgesamt zählte "Luke! Die Schule und ich" in dieser Woche sogar so wenige Zuschauer wie noch nie: Nur 1,13 Millionen hatten insgesamt eingeschaltet, 270.000 weniger als in der Woche zuvor.

RTL dominierte den Abend beim jüngeren Publikum hingegen nun wieder mit "Let's dance". Die prominenten Tänzer kamen mit 18,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf einen ähnlichen Wert wie vor der Karfreitags-Pause, obwohl die Sendung diesmal rund 50 Minuten früher zu Ende war. Insgesamt hatten 4,13 Millionen Zuschauer eingeschaltet, was auch beim Gesamtpublikum erfreulichen 14,2 Prozent Marktanteil entsprach.

Diese starke Vorlage wusste "Darf er das? Live - Die Chris Tall Show" allerdings zum Auftakt der neuen Staffel nur bedingt zu nutzen. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ging ab 23:25 Uhr dann doch erheblich auf 12,8 Prozent zurück - was aber trotzdem noch ein bisschen mehr war als das Format im Herbst letzten Jahres im Schnitt erzielen konnte. Insgesamt sahen diesmal 1,46 Millionen Zuschauer zu. Sat.1 konnte nach "Luke!" hingegen gar nichts mehr reißen und blieb mit "111 verrückte Quarantäne-Knaller" bei 6,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hängen.