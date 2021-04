Mit nur 6,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ist die jüngste "Grill den Henssler"-Staffel kein Erfolg gewesen. Die neue Staffel ist jetzt aber wenigstens mit besseren Quoten gestartet. 1,49 Millionen Menschen schalteten ein, 640.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe lag bei 8,2 Prozent und damit recht deutlich über dem Senderschnitt von Vox. Auch "Prominent!" hielt sich am späten Abend noch bei guten 8,3 Prozent.

Die Vox-Kochshow lag damit so ziemlich auf einem Niveau mit der Kabel-Eins-Reihe "Deutschlands größte Geheimnisse", die 1,45 Millionen Zuschauer verzeichnete. Davon waren 660.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt - also sogar noch etwas mehr als bei "Grill den Henssler". Mit den erzielten 7,0 Prozent kann Kabel Eins sehr zufrieden sein, einen höheren Marktanteil erzielte die Reihe bislang noch nie. "Abenteuer Leben am Sonntag" steigerte sich im Anschluss sogar noch auf starke 8,4 Prozent.

Sowohl Vox als auch Kabel Eins lagen damit am Sonntag in der Primetime vor Sat.1, für das diese Zeitschiene aber wohl noch das geringste Problem sein dürfte. Der erste Teil von "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" erreichte 630.000 junge Zuschauer und 7,4 Prozent Marktanteil, 1,26 Millionen Menschen sahen insgesamt zu. Weil es am Rest des Tages aber fast überall deutlich schlechter lief, landete Sat.1 bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von nur 5,6 Prozent. Diese 5,6 Prozent erzielte auch Kabel Eins, Vox lag mit 7,0 Prozent deutlich vor den beiden Sendern.

Probleme am Sonntag hatte auch RTLzwei, das lässt sich schon am Tagesmarktanteil ablesen, der mit 4,7 Prozent alles andere als gut ausfiel. Mit "Asterix & Obelix - Im Auftrag Ihrer Majestät" unterhielt man zur besten Sendezeit 930.000 Menschen ab drei Jahren, in der Zielgruppe entsprach das 4,8 Prozent. "R.E.D. - Älter, Härter, Besser" fiel danach auf 4,0 Prozent zurück, am Vorabend versagte auch das Motormagazin "Grip" mit nur 3,5 Prozent. Die 7,1 Prozent von "Mein neuer Alter" konnten den Tagesschnitt auch nicht mehr retten.