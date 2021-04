Trotz des Sieges gegen Paris Saint-Germain ist der FC Bayern am Dienstagabend aus der Champions League geflogen - es war damit zugleich das vorerst letzte Bayern-Spiel in der Königsklasse, das von Sky übertragen wurde, schließlich wandern die Rechte ab der kommenden Saison zu DAZN und Amazon. Dass Sky die Champions League vermissen wird, dürfte angesichts der starken Quoten klar sein: 1,75 Millionen Zuschauer entschieden sich ab 21:00 Uhr für die Live-Übertragung im Pay-TV, sodass der Marktanteil schon beim Gesamtpublikum bei stolzen 6,2 Prozent lag.

Gegenüber dem Hinspiel gewann Sky damit noch einmal fast 300.000 Zuschauer hinzu. Zugleich reichte es in der Zielgruppe erneut für einen zweistelligen Marktanteil: 830.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren entsprachen tollen 10,3 Prozent, wovon übrigens ein großer Teil auf das Einzelspiel der Bayern entfiel, das 8,7 Prozent Marktanteil verbuchte. In der Primetime musste sich Sky damit nur ProSieben und RTL geschlagen geben: Während "Joko & Klaas gegen ProSieben" auf 13,1 Prozent Marktanteil kam, erreichte die RTL-Show "I Can See Your Voice" im Schnitt 11,4 Prozent der 14- bis 49-Jährigen.

Ein schöner Erfolg war die Champions League am Dienstagabend übrigens auch für Sport1 - und das, obwohl der Sender gar keine Live-Bilder zeigte. Dennoch verfolgten durchschnittlich 410.000 Zuschauer den "Fantalk" rund um das Bayern-Spiel, sodass der Gesamt-Marktanteil bei sehr guten 1,4 Prozent lag. Ganz so gut lief es in der Zielgruppe zwar nicht, doch auch hier bewegte sich die Live-Sendung mit einem Marktanteil von 0,8 Prozent klar über den jüngsten Normalwerten des Spartensenders.

Bei Sky kann sich derweil auch der Tagesmarktanteil sehen lassen: Dieser belief sich am Dienstag auf sehr gute 3,2 Prozent in der Zielgruppe. Der Pay-TV-Sender lag somit im Ranking nur einen Prozentpunkt hinter Kabel Eins und RTLzwei. In der Primetime setzte sich RTLzwei jedoch gegen Kabel Eins durch und erzielte mit "Armes Deutschland - Deine Kinder" immerhin 5,2 Prozent Marktanteil, während der Spielfilm "Der Diamantencop" ebenso wie "Tropic Thunder" im Anschluss nicht über 4,4 Prozent hinauskam.