Nachdem Sat.1 die Kuppelei mit Claudia Obert wegen Erfolglosigkeit vorzeitig aus dem Programm geworfen hat, setzt der Sender seit dieser Woche dienstags auf seine Doku-Reihe "112 Notruf Deutschland", die zuletzt im vorigen August noch montags für gute Quoten gesorgt hatte. Davon blieb das Format auf dem neuen Sendeplatz zum Start jedoch ein ganzes Stück entfernt: Gerade mal eine Million Zuschauer schalteten ab 20:15 Uhr durchschnittlich ein, davon 440.000 im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Mehr als ein Marktanteil von 5,1 Prozent war damit in der Zielgruppe nicht zu holen.

Sat.1 bewegte sich damit in der Primetime auf Augenhöhe mit RTLzwei und lag deutlich hinter Vox, wo sich "Hot oder Schrott" trotz Show- und Fußball-Konkurrenz mit 7,8 Prozent Marktanteil gut schlug. Insgesamt entschieden sich 1,26 Millionen Zuschauer für das Format. Zwei weitere Folgen von "Hot oder Schrott" erzielten zudem am späten Abend noch Werte von 7,9 und 9,1 Prozent, während eine Wiederholung von "Lebensretter hautnah" in Sat.1 sogar auf 4,7 Prozent zurückfiel.

Am Nachmittag gab es für Vox dagegen keine allzu guten Nachrichten: So erzielte das neue Format "4 Mütter reden Klartext" am zweiten Tag um 14:00 Uhr gerade mal 270.000 Zuschauer und 4,6 Prozent Marktanteil, ehe "Allererste Sahne - Wer backt am besten?" zwei Stunden bei 4,9 Prozent hängenblieb. Immerhin lief es am Vorabend deutlich besser: Dort hielten sich "Zwischen Tüll und Tränen", "First Dates" und "Das perfekte Dinner" allesamt über der Marke von acht Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Für Sat.1 gab's auch hier nichts zu holen: Zwei Ausgaben der Rateshow "Buchstaben-Battle" enttäuschten mit Marktanteilen von 3,3 und 4,1 Prozent. Luft nach oben besteht zudem noch für den Spartensender Sat.1 Gold, wo sich "Lenßen live" um 22:10 Uhr zurückmeldete, aber bei nur 0,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verharrte. Insgesamt waren 140.000 Zuschauer dabei. Sowohl "Lenßen & Partner" davor als auch "Richter Alexander Hold" erreichten mehr Menschen als der Telefon-Talk.