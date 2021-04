Zwei Folgen von "Mario Barth deckt auf!", der Investigativ-Comedy, hat RTL angekündigt. Die erste davon lief am Mittwochabend um 20:15 Uhr. Neben Barth wirkten an der Episode auch Guido Cantz, Ingo Appelt und Ilka Bessin mit – und siehe da: Das Format fuhr die beste Quote seit Herbst 2019 ein. Im Schnitt wurden in der Zielgruppe 14,7 Prozent Marktanteil ermittelt. Die Gesamt-Reichweite des zweistündigen Formats belief sich auf 2,83 Millionen, ebenfalls der höchste Wert seit Oktober 2019.

Somit wies RTL am Mittwochabend auch den Mitbewerber Sat.1 gehörig in die Schranken. In Unterföhring hat man sich sicherlich einen erfolgreicheren Start des neuen Kuppelformats "5 Senses for Love" gewünscht. Die zweieinhalbstündige Produktion lief vor gerade einmal rund 760.000 Zuschauern an. Der Wert wird noch schlechter, wenn man bedenkt, dass die direkt davor gesendeten "Sat.1 Nachrichten" auf 1,24 Millionen Zuschauer gekommen waren. Die News waren es auch, die dem Sender letztlich die höchste Reichweite des ganzen Tages bescherten.

"5 Senses for Love" kam in der wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen auf genau eine halbe Million Zuschauer und landete bei entsprechend mageren 6,2 Prozent Marktanteil. Für die kommenden fünf Episoden besteht somit nicht mehr viel Luft nach unten, aber massig nach oben. Ab 22:40 Uhr setzte der Sender übrigens – anders als zunächst angekündigt – auf eine weitere "Sat.1 Reportage". Mit im Schnitt 6,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe lief diese dann ein Stück erfolgreicher.

Nachts hat inzwischen "Claudias House of Love" einen neuen Ausstrahlungsplatz gefunden. Die Flirtshow, die zunächst dienstags zur besten Sendezeit laufen sollte, dort aber floppte, fristet ihr TV-Dasein nun nachts. Ab 1:22 Uhr holte eine Ausgabe noch rund 140.000 Zuschauer, in der Zielgruppe entsprach dies einem Marktanteil von 6,1 Prozent. Eine weitere und eine Stunde später gestartete Ausgabe fiel dann auf schwache 3,9 Prozent bei den Jungen und insgesamt nur noch rund 90.000 Zuschauer.



Sehr stark unterwegs war auch an diesem Abend wieder Sky Sport. Mit dem Viertelfinalspiel zwischen Dortmund und Manchester City holte der Pay-TV-Anbieter 10,2 Prozent Marktanteil. Somit hat Sky an allen drei Abenden, an denen man im Viertelfinale des Wettbewerbs das deutsche Einzelspiel hat zeigen dürfen, über zehn Prozent in der Zielgruppe geholt. Das Dortmund-Aus sahen am Mittwochabend im Schnitt 1,43 Millionen Fußballfans. Die Champions League überflügelte somit die meisten Sender, nur RTL war bei den 14- bis 49-Jährigen stärker.